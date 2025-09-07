雲林建構失智友善社區 借助科技活化大腦降低風險

快訊

中央社／ 雲林縣7日電

雲林縣府鼓勵民眾與商家參與推動失智友善社區，今天在東勢國小辦活動宣導認識失智症，展示能降低失智風險科技器材，讓民眾體驗，要建構溫暖有尊嚴的在地安老環境。

雲林縣衛生局與中國醫藥大學北港附設醫院今天在東勢國小舉辦「科技東勢心連心 、失智友善足貼心」活動，現場設置可減緩失智的認知訓練機台及運動健康養成系統，讓民眾體驗；縣長張麗善、衛生局長曾春美、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金等人參與活動。

曾春美致詞說，失智症患者造成家庭、社區很多困擾，大家一定要重視、認識什麼是失智；以前很多人把失智都稱為「痴呆」，有人把患者關在家裡，對患者極度不友善、不關心，也常發生失智者走失，然後成為一具冰冷屍體。

曾春美表示，因此縣府各地推動失智友善社區，失智友善社區四大元素包括「失智家庭與失智者的友善參與相關活動、有對失智友善的居民、建構失知友善環境及提供如茶水及休憩、通報轉介的友善組織」，讓失智者能獲得妥照護與治療。

吳錫金也表示，民眾要當失智友善的居民，要多問、多關心四周長輩，如果感覺長者行為怪怪的、睡不著覺日夜顛倒，時常忘東忘西，就是開始顯露失智現象，就要安排到醫療院所檢查，確認是否有失智現象，再做進一步治療。

吳錫金強調，失智症患者有的需要藥物治療，有的可用非藥物方式治療，如參加在各鄉市老人照護據點，據點會安排高強度學習活動，每天用不同東西去刺激腦部；另外，吃高抗氧化食物也有減緩失智功效，目前也有科技公司發展出穿戴式器材，可以減緩失智。

衛生局說，9月是國際失智月，今天特別在東勢鄉規劃結合科技體驗與社區互動，設置多項認知訓練機台及運動健康養成系統，藉由科技輔助方式，協助長者活化大腦、強化體能，能進延緩老化並降低罹患失智症風險。

