台南打造友善行人環境 民生路完成左轉轉用車道設置

國內頻有行人遭車輛撞死傷的意外，台南市區2023年間也發生小女孩和母親走斑馬線過馬路，小女孩遭撞死意外，也引起政府對友善人行環境的重視，不少道路路口改成偏心式左轉專用車道，其中車流量多的健康路已在今年初完成，民生路也將完工。另和緯路已完成規畫，爭取經費中，中正路則在規畫中，未來市區道路將更友善，且更順暢。

台南市市區道路因路幅有限的影響，每到上下班或是假日時觀光人潮多，車輛到路口要左轉，因沒有左轉專用車道及時向號誌，常造成號誌都變紅燈了，車子還無法過路口，有的駕駛人一急，轉紅燈了還左轉，就易發生車禍，或是搶著綠燈一亮急著左轉彎，也易造成車禍。2023年5月間發生小女孩與母親在中西區與北區交界的成功路與忠義路口過馬路時，遭一輛休旅車撞上，小女孩傷重不治，引起政府的重視，積極打造友善人行環境。台南市許多主要道

路2年多來利用路平專案，以及針對有需要設置的路段向中央爭取經費，陸續設置左轉專用車道以及改善號誌。

其中向中央爭取經費改善的健康路段，主要路口都設置偏心式左轉專用車道，並已在今年初完成，明顯改善上下班及假日時段的壅塞，深獲好評，立委林俊憲也為此大打「政績」牌。由於對改善交通、減少車禍確實發揮效用，民眾普遍要求市區主要道路重要路口應設置左轉專用車道，包含民生路、中正路、和緯路、公園路、北門路、長榮路、開元路等。

其中利用路平專案在民生路多處路口設置左轉專用車道已完成設置，就待重新鋪設路面就可啟用，總經費1300多萬。工務局副局長王建雄說， 今年度路平專案編列4.5億元，較去年多7000萬元，預計改善54路段，可改善72公里，將增設52處偏心式左轉車道，12件已完工、6件施工中、7件待開工、5件發包中。

其中市區部分包含大同路一段二段(府連路至中華東路)及東門路三段、青年路(北門路平交道至勝利路)、公園北路(公園路至北門路二段)、開元路(長榮路五段至原開元陸橋交界)、北門路(公園北路至小東路)、民生路、和緯路五段、華平路、安明路四段、海佃路二至四段等。