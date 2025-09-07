台南女大生普度拜拜後頭暈 中醫師教這一物按摩2穴緩解不適

近期各地舉辦農曆7月中元節普度儀式，台南有名女大生跟著家中長輩到廟裡普度，孰料，回家卻感到頭昏眼花，不知是被「煞到」還是中暑，女大生上網求助，意外讓白花油備受討論，不過，中醫師說，近期天氣炎熱，若出現中暑症狀務必促進散熱，降溫無效則應趕緊就醫。

近期社群平台Dcard有網友發文指出，因暑假回台南與長輩到廟裡拜拜普度，天氣熱爆且身上還有一堆味道，結果妹妹回到家後就直喊頭暈，有點不對勁，看起來像被曬到中暑，但長輩卻說是被「煞到」，「有哪麼嚴重？想聽聽其他人怎麼做？」。

有網友認為，農曆7月普度拜拜切勿輕挑亂說話，拜完一定要洗手，也可以攜帶平安符「擋煞」；不過，也有網友說，近期南部天氣悶熱，在廟裡一直反覆聞到燒香、燒金紙等味道，很難不頭暈，直言應該跟鬼神無關，無需太迷信。此外，也有人建議可隨身攜帶「白花油」，不舒服就塗抹在鼻下，可醒腦、去味。

新營醫院中醫科主任何裕鈞表示，民眾若覺得頭暈腦脹想解暑熱，可將白花油等含有薄荷腦的油膏，擦拭在人中穴、風池穴等，可緩解不適，亦或是塗抹在風池、大椎、肩井等穴位，再以牛角材質按摩棒，從風池往下刮至大椎再到肩井穴，可達到深度放鬆效果。