9月強化兒童交通安全意識 台南警化身說書人講故事
每年9月是「交通安全月」，台南市警第五分局及交通大隊今天為強化兒童安全意識，舉辦「小小警察親子體驗闖關活動」，並出動警察大頭娃娃，吸引眾多親子熱情參與；透過寓教於樂的互動體驗，讓小朋友化身小小警察，在遊戲中學習交通知識與自我保護觀念。
今天主要讓家長帶著就讀低年級小學生的小小警察藉由闖關遊戲，瞭解警察裝備、體驗捺印指紋、學習交通知識、認識毒糖果及身體的界線；共有30名孩子報名參加，分局員警化身說故事的叔叔、阿姨，透過繪本故事、互動問答、團康遊戲，加深親子間對婦幼保護議題的認識。
分局交通組說明，今年交通安全月的主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停 行人安全行」，除了平日警察的交通違規取締，也希望能夠透過柔性的宣導及教育，培養孩子從小就有停讓的好習慣，從小扎根交通與安全意識。
北區區長潘寶淑、分局長張沛銘也走進小小警察行列，拉近警民關係，本次活動在禧榕軒大飯店舉辦，飯店提供紀念品作為親子完成闖關體驗獎品，邰欣建設也提供「五鴿平安」百年老店連得堂煎餅、警用小汽車、迷你指揮棒、警用車格杯墊等有獎徵答禮品。
