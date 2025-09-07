台灣首座現代化製鹽工業區 用手作見證鹽業發展歷史

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區的安順鹽場是台灣第一座現代化製鹽工業區，台江國家公園管理處將舉辦導覽及瓦盤鹽田杯墊DIY活動。圖／台江處提供
台南市安南區的安順鹽場是台灣第一座現代化製鹽工業區，台江國家公園管理處將舉辦導覽及瓦盤鹽田杯墊DIY活動。圖／台江處提供

台南市安南區的安順鹽場是台灣日治時期最後開闢、技術最先進的製鹽工業區，雖已關場多年，目前仍保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌，是國內鹽業發展的重要歷史見證。台江國家公園管理處為推廣產業文化資產保存與空間再利用成果，9月20日將舉辦導覽及瓦盤鹽田杯墊DIY活動，讓民眾深度體驗鹽業文化，報名要快。

安順鹽場設於1923年，由台灣製鹽株式會社開闢，是台灣第一座現代化製鹽工業區。鹽場規模龐大、設施齊全，包括鹽倉、運鹽碼頭、宿舍、診療所及警察辦公室等，逐步形成融合產業與生活的鹽村聚落；這些建築不僅見證鹽業生產歷程，也呈現出鹽工社區的生活記憶。

台江處為活化台灣鹽業文化資產，將部分建築整修為「安順吉鹽故事館」及工坊與資訊站，作為推廣鹽業文化教育與展示平台。活動當日將由解說員帶領深入介紹安順鹽場的歷史背景與曬鹽工序，並在「安順工坊」手作馬賽克拼貼的「瓦盤鹽田杯墊DIY」體驗，將鹽田意象化為創意作品，寓教於樂。

此活動規畫兩個場次，每場次限額25人，採事先網路報名制（網址：http://action.tjnp.gov.tw/），額滿為止。第一場於下午1點10分報到，接續進行導覽及手作課程，預計於下午2點40分結束；第二場在下午1點40分開始報到，課程持續至下午3點10分。活動聯絡人洪小姐、電話（06）2842600分機1508。

