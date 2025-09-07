洗衣用品怎麼丟？ 台南環局教回收與減塑撇步

夏天時衣物更換與清洗次數增加，洗衣精罐、防纏繞洗衣球等洗衣用品耗損加快，而曬衣用的衣架也可能因使用久了而變形或生鏽。台南市環保局表示，這些過去容易被忽略的物品，各有不同的回收方式，正確分類才能避免資源浪費。

洗衣精塑膠瓶屬於可回收容器，回收前應先以清水沖洗瓶內殘留，避免汙染其他回收物。除了回收，也可選擇更環保的方式，攜帶空瓶至「台塑生醫洗衣精智慧補充站」購買，每公升40元，目前南市共有45處據點，其中南市環保局及藏金閣也都有據點，鼓勵大家從日常開始減少一次性塑膠使用，輕鬆實踐綠色生活。

環保局也建議，若不便前往補充站，可改購大容量或補充包，減少小包裝瓶罐的使用；並支持取得「環保標章」的洗衣用品，不僅清潔效果有保障，更能兼顧環境友善。

環保局長許仁澤提醒，防纏繞洗衣球因為屬複合材質，損壞後應丟入一般垃圾。衣架材質多元，若僅單一材質可回收；如果有塑膠包覆，就必須拆除塑膠後後依材質分類，木製衣架則應丟入一般垃圾。他說，隨著環保意識抬頭，民眾對資源回收的重視程度日益提高，只要在生活中多一點細心，就能多一點留意，就能讓生活中看似微不足道的行為，成為地球永續的重要助力。