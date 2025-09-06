洗腦歌「星期六去斗六」動畫爆紅 雲林縣推真人版上線

今年春節動畫MV「星期六去斗六」在YouTube爆紅，引起熱烈討論，旋律被網友稱「超洗腦」，甚至帶動遊客走訪雲林斗六，雲林縣府延續話題熱度並回應網友期待，今推出真人版舞蹈MV，由5名街舞老師裝扮成女高中生，隨著輕快旋律展演簡單易學的舞步，帶領觀眾「跳進雲林」，趁勢為雲林宣傳。

「星期六去斗六」動畫影片去年獲得縣府影視補助，由貓草影像公司製作，影片以女高中生第一人稱視角展開，描述在經歷一周課業後，對周六假期的期待，以及走訪雲林各地景點與品嘗美食的喜悅。

雲林縣府新聞處長陳其育表示，該支動畫影片以輕快旋律搭配可愛舞蹈，呈現雲林獨特的文化魅力，播出後引發熱烈迴響，在YouTube已累積超過27萬點閱，成為雲林影視推廣的重要案例。

雲林縣長張麗善表示，縣府延續動畫影片熱度，進一步推出真人版MV，實地取景斗六柚子公園、虎尾雲林布袋戲館等地，並融入街舞元素，結合在地文化與街舞創意，希望以年輕世代熟悉的形式，吸引更多人認識雲林，不只是推廣觀光，也為10月18日至23日即將登場的2025全國運動會暖身造勢。

陳其育表示，真人版MV已上線，再度邀請大家跟著「女高中生」的腳步，實地探訪MV裡的雲林風光。

「星期六去斗六」真人版舞蹈MV影片連結:

https://www.youtube.com/watch?v=W7coHigDPHg

「星期六去斗六」動畫MV影片連結：

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3txJMo_pz28