全台觀光熱點 嘉義文化路夜市爆鼠患

觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，高達825萬人次造訪的嘉義市文化路夜市奪冠，不過人潮也帶來垃圾與鼠患，議員擔憂影響市民生活品質與觀光形象，要求市府正視，嘉義市府明將邀店家研議改善方案。

議員黃露慧、黃大祐在議會臨時會連署提案，指文化路夜市與文化公園相鄰，是市民運動休閒與親子共遊核心場域，也是觀光客必訪之地，但假日常見垃圾堆置、環境髒亂，甚至有老鼠出沒啃咬食物，造成衛生隱憂，損及「美食之都」形象。

市府回應，已責成建設處統籌，明天邀環保、衛生、工務、警察及攤商代表開協調會，研擬垃圾清運、巡檢、定期消毒與專業滅鼠措施等改善計畫。

市府表示，其實5月29日即曾召開文化公園暨文化路夜市鼠害防治會議，由環保局主責清掃與滅鼠，6月4日執行「文化路乾淨一條街」專案，掃路、清溝、拆違規廣告、清除雜草、消毒環境及管理廢油，另也提供滅鼠餌劑由夜市自治會發放攤商使用，強化防治。

市府表示，文化路夜市是嘉義重要商圈，但維護環境與秩序，需靠店家、攤商與市府三方共同努力，未來將持續推動「乾淨一條街」專案，兼顧觀光發展與市民生活品質，營造乾淨舒適休憩及消費環境，讓文化路夜市不僅人氣居冠，也是城市整潔有序的象徵。

市府每日晚間6時至翌日上午9時，均派員維護環境。建設處在假日提前1小時實施夜市徒步區交通管制，5月22日起，攤商若未依規定時間設攤或擺攤超線也加強稽查，違者依法告發。