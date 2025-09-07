聽新聞
雲林中元普渡 4000桌供品好壯觀

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡潘奕言／連線報導
雲林虎尾中元文化祭昨登場，8大普渡區各有特色，現場展示肉山、冰雕等，參觀民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾中元文化祭昨登場，8大普渡區各有特色，現場展示肉山、冰雕等，參觀民眾絡繹不絕。記者陳雅玲／攝影

昨天中元節，各地普渡熱鬧登場，雲林虎尾「街仔普」規畫8大區，逾4千桌供品綿延數公里，冰雕、肉山超吸睛。當地中元文化祭首度結合AI，融入虎尾鐵橋、建國眷村等地標，讓傳統信仰添增科技感。晚間屏東恆春國際豎孤棚競賽，吸引17隊爭奪冠軍旗，將節慶氣氛推至最高潮。

虎尾中元普渡源自清代，1980年代演成「街仔普」，與基隆齊名，素有「北基隆、南虎尾」美譽，今年宣傳影片透過AI技術將民間傳說甘蔗人、神風特攻隊與普渡區巧妙結合，逾4萬人次觀看，未演先轟動。「街仔普」昨開香，逾4千桌供品排場壯觀，晚間則由玖壹壹、王識賢等藝人帶大家歡度「中元狂歡趴」。虎尾鎮公所今年力推文化資產保存，文資審議委員已完成訪視，鎮長林嘉弘盼藉無形文化資產登錄，讓虎尾中元文化祭永續傳承。

嘉義東石港口宮露天夜普法會，廟方準備180桌供品，66隻豬及117公噸白米，9尺高「笠燈篙」是最大亮點，雲嘉2縣6村莊11角頭村民同來贊普。廟方表示，1845年北港溪發生洪患，北港溪以南6村莊死傷無數，港口宮媽祖指示每年辦普渡祭孤魂，「見天夜譜」普渡活動自此延續180年。

恆春鎮「豎孤棚」活動昨進入最高潮，17支隊伍競逐冠軍旗，晚間8時50分一到，鞭炮聲大作，各隊壯漢猛男競相堆疊人塔，攀爬塗滿牛油的棚柱。汗水和油汙四濺，比賽過程高潮迭起，有隊伍快速堆疊人塔卻因重心不穩轟然倒下；也有選手快攀到棚頂卻失足摔落，現場驚叫、歡呼聲不斷。

雲林中元普渡 4000桌供品好壯觀

