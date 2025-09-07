聽新聞
台南北外環道4期拍板 地方仍有異議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南都會區北外環2期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供
台南都會區北外環2期工程順利進行中，東段標預計明年先完工。圖／台南市工務局提供

台南市都會區北外環道路工程定案，從南科直達市中心只要15分，力拚後年全線通車，市府前天下午舉辦4期工程用地取得公聽會，部分居民質疑路線過於靠近住宅，工務局強調橋墩若落於鹽水溪高灘地不符規定，有潰堤風險，規畫路線避免大規模拆遷建物。議員認為仍要持續溝通。

市府在北區成功里活動中心辦理第2次用地取得公聽會，部分民眾提出橋墩應落墩在鹽水溪高灘地，避免太靠近民宅，工務局說明，依審核要點，橋墩不得設於堤前坡、水防道路及治理計畫線內。若落墩高灘地，也將影響海安路及中華北路匝道設置，削弱交通效益。

另，針對民眾主張應沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局表示，路線規畫時已辦理評估，最終採行「沿鹽水溪南、北2側配對路線方案」，已完成環境影響評估審查及都市計畫變更，程序符合規定。

工務局強調，柴頭港溪以西路段，橋墩多布設於中華北路北側路肩至堤防水道治理線間；但柴頭港溪以東至永康中華路因無土堤可設橋墩，為避免大規模拆遷中華路北側建築物，高架橋需轉往中央分隔島設置。

議員陳怡珍表示，公聽會有住戶擔心高架橋距離民宅太近，造成噪音、交通、排水及景觀等衝擊，市府要持續溝通，降低民眾疑慮。

北外環第1期、第3期工程完工通車，第2期工程分東、西2標，預計2026年底、2027年中旬完工。

第4期工程接續第2期工程向西延伸至北區，全長3.7公里，規畫設置高架匝道，完成都市計畫變更，預計明年6月完成用地取得，後年底全線完工。

市府表示，北外環全線完工後，將串聯新化、新市、永康、安南、北區、中西與安平等七大行政區，南科至市中心車程由40分縮短至15分，提升交通效益與產業競爭力。

