冰雕、肉山、藝閣 虎尾街仔普4千桌供品超霸氣

雲林虎尾中元文化祭「虎尾街仔普」與北部基隆齊名，今天8大普度區同步開香，逾4千桌供品綿延數公里，冰雕、肉山、造型祭品各展巧思，鎮公所晚間舉辦「中元狂歡趴」，由玖壹壹、王識賢、許志豪、陳衣宸、沐婷與在地樂團「生存空間」輪番演出，將活動帶到最高潮。

虎尾中元普度源自清代，當地稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市仔普」（即街仔普），並統一在農曆7月15日中元節當天舉行，今年共有8個普度區。

各普度區各具特色，北區以冰雕、大士爺紙像最吸睛，今年並安排真人藝閣車拋送千包乖乖與螢光棒，並施放煙火；南區精緻化「肉山」準備逾二百箱雞肉祭品；中區毛巾業者製作造型供品，並邀民眾擲筊帶回紀念；德興區擺設麻將、撲克牌，寓意「好兄弟們」娛樂消遣；東區夜間有炮城與煙火準備登場。

晚間「中元狂歡趴」卡司堅強，由玖壹壹、王識賢、許志豪、陳衣宸、沐婷與在地樂團「生存空間」輪番演出。