「嬉遊水圳畔」系列營隊 認識台南百年水利系統

中央社／ 台南6日電

台南烏山頭水庫及嘉南大圳走過百年，台南市政府推出「嬉遊水圳畔」系列營隊，以實地踏查與創意實作為核心，讓年輕世代深度認識百年文化景觀，同時展現水文化想像和守護行動。

台南市文化資產管理處今天指出，專為年輕世代量身打造的「嬉遊水圳畔」系列營隊，分別從「飲食」、「建築」與「影像」為主題，引導認識水利文化資產，將地方觀察與探索經驗轉化為不同創意呈現。

「飲食工作坊」在野菜老師、風土料理主廚與吉貝耍部落族人帶領下，體驗水圳如何孕育地方農產與飲食文化，深刻體會水利系統與生活的密切連結。

「建築工作坊」著重水利設施與水資源分配主題，引導製作觀察環境筆記及共同討論，涵蓋水利工程營建、農民耕種、水資源管理分配等，透過實地踏查，將水圳知識以遊戲化型式呈現，寓教於樂。

「影像工作坊」則以文化景觀與生活為題材，認識水利設施及近距離觀察灌溉渠道與農田，並創作出20支短影音，主題類型多元，包括地方旅遊vlog（VideoBlog）、以八田與一夫妻為故事題材的劇情短片、寫實紀錄嘉南大圳重要性教學短片等。

文資處表示，「嬉遊水圳畔」系列營隊吸引台南、高雄、嘉義、雲林、彰化等縣市年輕世代參與，為期約半年，8月下旬圓滿落幕，未來將持續推動烏山頭水庫和嘉南大圳水利系統相關活動，攜手見證這段承載歷史和創新的文化旅程。

台南 文化資產 烏山頭水庫

