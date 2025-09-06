嘉義東石港口宮慶讚中元夜普 千桌供品排開場面壯觀

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，千桌供品排開場面壯觀。圖／東石港口宮提供
嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，千桌供品排開場面壯觀。圖／東石港口宮提供

嘉義縣東石港口宮今天舉辦慶讚中元露天夜普法會，廟方今年準備180桌供品、66隻豬，以及117公噸白米，廟方準備9尺高笠燈篙，是今年一大特色，還有嘉義縣和雲林縣共6村莊11角頭村民贊普，超過2千桌供品祭拜亡魂，下午5時普度開香，場面相當壯觀。

東石港口宮早上進行三官妙經、上元寶懺、道場陞壇、三稔上香、奉進甘湯等科儀，中午時分陳列供品、點香祭拜，下午3時燃放水燈為孤魂引路，下午5時將普度開香，晚上7時露天夜普，邀好兄弟享用供品，最後化紙送孤，謝壇、謝燈篙完成法會儀式。

廟方表示，1845年北港溪洪水氾濫，北港溪以南6個村庄死傷無數，東石港口宮媽祖顯靈指示，每年舉辦中元普度祭，需用實質的物資，關懷照顧倖存子孫後代，迄今180年不間斷每年舉辦「見天夜譜」中元普度活動，成為台灣最古老的中元普度宗教活動。

港口宮總幹事凌子楚說，港口宮中元普度是台灣僅有的「見天夜譜」中元普度活動，也具有歷史宗教傳統的「笠燈篙」祭祀活動。笠燈篙的「笠」是斗笠，燈是燈籠的「燈」，篙是是竹子的意思，這是一種中元普度告知好兄弟的告示牌和邀請方式。

嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，廟方今年準備9尺笠燈篙。圖／東石港口宮提供
嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，廟方今年準備9尺笠燈篙。圖／東石港口宮提供
嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，千桌供品排開場面壯觀。圖／東石港口宮提供
嘉義縣東石港口宮今天慶贊中元夜普，千桌供品排開場面壯觀。圖／東石港口宮提供

普度 供品 嘉義 好兄弟

