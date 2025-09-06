聽新聞
台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構
台南市消防第四大隊新化分隊今天舉辦中元普度，結合義消中隊、分隊及新化婦宣隊、顧問團遵循古禮祭祀祈求風調雨順、國泰民安。並募集白米1800公斤與罐頭食品捐贈蘆葦啟智中心、瑞復益智中心、新化區全興里社區發展協會等社福機構，兼顧傳統習俗與助人。
大隊長蔡國保表示，消防弟兄在守護民眾生命財產安全之餘，也積極回饋社會，盼拋磚引玉，號召更多善心人士共同響應公益。也提醒市民中元普度焚燒紙錢應避免火源靠近易燃物，並確保金爐位置安全，防範火災意外。
消防局長李明峯表示，農曆七月祭祀是傳統文化的重要習俗，但也容易產生空氣汙染與火災風險。此次活動捐贈物資取代部分紙錢，既能減少焚燒金紙，維護環境品質，也能幫助社會弱勢族群，兼具環保與公益雙重效益。
