影／外地傳教士熱心揮汗甘之如飴 幫忙打理台南棄犬收容場
台南新化一處收容場照顧208隻遭棄養狗，人力吃緊。耶穌基督後期聖徒教會得知，5年來傳教士每月至少兩次前來幫忙，多數來自美國的年輕男女傳教士不怕髒汙、忍受異味與酷熱，打掃環境為狗兒洗澡、理毛、牽散步，「藉著服務分享基督的愛」。
近來幫忙的是台南教區的傳教士，每次6到8人男女都有，大多是20歲上下、來自美國的年輕人。這兩天天氣悶熱，他們個個汗流浹背。有傳教士說從小在秋冬會下雪的地方長大，台灣真的很熱，搬重物也確實有點吃力，不過他們各個笑臉迎人，忙到中午才一同騎自行車回永康教會。
狗場場主徐滿惠表示，5年前向熱心人士便宜租2分地，收容的棄養狗兒從100陸續增加到200多。因她是多年教友，教會得知她與家人、幾位好友照顧狗兒吃力，便號召台南永康、歸仁等地傳教士前來協助。
傳教士除了洗澡、陪狗散步、理毛，還會除草、種樹，鷹架被風吹倒復原，「效率非常好、什麼打雜都幫忙」，送養會也參加幫忙。徐滿惠說，傳教士不怕髒亂、卻時有小傷，今天就有人在搬重物時被紅螞蟻叮咬，今天搬了400包20公斤狗食，每次3、4小時相當耗費體力。
教會人員表示，台南市目前有18位傳教士，可以幫忙項目比較常見的是除草、修剪樹，也有油漆、搬東西，或是教英文。不過每周服務時間教會要求下午5點以前結束、每周限制10小時，通常國外男傳教士來台服務兩年、女傳教士一年半。
教會高雄傳道部會長柯和輔表示，傳教士為人服務主要是實踐耶穌基督的教導，藉著服務分享基督的愛。為人服務是愛神愛人的榜樣，目的是邀請人認識基督的福音認識教會。他說，傳教士的服務可以幫助有需要的人，也能幫助自己學習無私奉獻、學習仁愛精神，「幫助自己更接近救主」。
