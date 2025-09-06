快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／外地傳教士熱心揮汗甘之如飴 幫忙打理台南棄犬收容場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。記者周宗禎／攝影
傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。記者周宗禎／攝影

台南新化一處收容場照顧208隻遭棄養狗，人力吃緊。耶穌基督後期聖徒教會得知，5年來傳教士每月至少兩次前來幫忙，多數來自美國的年輕男女傳教士不怕髒汙、忍受異味與酷熱，打掃環境為狗兒洗澡、理毛、牽散步，「藉著服務分享基督的愛」。

近來幫忙的是台南教區的傳教士，每次6到8人男女都有，大多是20歲上下、來自美國的年輕人。這兩天天氣悶熱，他們個個汗流浹背。有傳教士說從小在秋冬會下雪的地方長大，台灣真的很熱，搬重物也確實有點吃力，不過他們各個笑臉迎人，忙到中午才一同騎自行車回永康教會。

狗場場主徐滿惠表示，5年前向熱心人士便宜租2分地，收容的棄養狗兒從100陸續增加到200多。因她是多年教友，教會得知她與家人、幾位好友照顧狗兒吃力，便號召台南永康、歸仁等地傳教士前來協助。

傳教士除了洗澡、陪狗散步、理毛，還會除草、種樹，鷹架被風吹倒復原，「效率非常好、什麼打雜都幫忙」，送養會也參加幫忙。徐滿惠說，傳教士不怕髒亂、卻時有小傷，今天就有人在搬重物時被紅螞蟻叮咬，今天搬了400包20公斤狗食，每次3、4小時相當耗費體力。

教會人員表示，台南市目前有18位傳教士，可以幫忙項目比較常見的是除草、修剪樹，也有油漆、搬東西，或是教英文。不過每周服務時間教會要求下午5點以前結束、每周限制10小時，通常國外男傳教士來台服務兩年、女傳教士一年半。

教會高雄傳道部會長柯和輔表示，傳教士為人服務主要是實踐耶穌基督的教導，藉著服務分享基督的愛。為人服務是愛神愛人的榜樣，目的是邀請人認識基督的福音認識教會。他說，傳教士的服務可以幫助有需要的人，也能幫助自己學習無私奉獻、學習仁愛精神，「幫助自己更接近救主」。

傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。圖／徐滿惠提供
傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。圖／徐滿惠提供
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場揮汗甘之如飴。記者周宗禎／攝影
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場揮汗甘之如飴。記者周宗禎／攝影
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場搬狗食。記者周宗禎／攝影
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場搬狗食。記者周宗禎／攝影
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場搬狗食。記者周宗禎／攝影
外地傳教士熱心服務 幫忙打理棄犬收容場搬狗食。記者周宗禎／攝影
傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。圖／徐滿惠提供
傳教士幫忙棄犬收容場洗狗理毛。圖／徐滿惠提供

台南 棄養

延伸閱讀

母親用干貝教會我的美食哲學！張曼娟：遇水則發，尚好之物

經文簽名鞋首展出 球星：上帝才是永恆的

網挖17年前「棄養」黃金獵犬爭議　陶晶瑩揭真相：人生中最差決定

參與教會有幸福感 Z世代參與度仍最低

相關新聞

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維...

嘉義東石港口宮慶讚中元夜普 千桌供品排開場面壯觀

嘉義縣東石港口宮今天舉辦慶讚中元露天夜普法會，廟方今年準備180桌供品、66隻豬，以及117公噸白米，廟方準備9尺高笠燈...

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

台南市消防第四大隊新化分隊今天舉辦中元普度，結合義消中隊、分隊及新化婦宣隊、顧問團遵循古禮祭祀祈求風調雨順、國泰民安。並...

影／外地傳教士熱心揮汗甘之如飴 幫忙打理台南棄犬收容場

台南新化一處收容場照顧208隻遭棄養狗，人力吃緊。耶穌基督後期聖徒教會得知，5年來傳教士每月至少兩次前來幫忙，多數來自美...

影／甘蔗人現身！虎尾中元祭AI神還原 在地傳說掀熱議

雲林虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今年鎮公所宣傳影片再出新招，透過AI技術將虎尾在地人才知道的...

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

嘉義縣6座滯洪池光電場風災毀損，其中元昱公司清運進度緩慢，遭環保局累計開罰900萬元，原訂8月28日前需完成清除，但業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。