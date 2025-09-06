聽新聞
影／甘蔗人現身！虎尾中元祭AI神還原 在地傳說掀熱議
雲林虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今年鎮公所宣傳影片再出新招，透過AI技術將虎尾在地人才知道的民間傳說「甘蔗人」、「神風特攻隊」等，與各普度區巧妙結合，地方民意代表則變身為守護使者，影片展現在地特色，在臉書上已有逾4萬次觀看。
虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、雲林縣長張麗善等人今天出席虎尾永興宮中元普度法會開香，林嘉弘特別介紹今年公所推出的中元文化祭宣傳影片，充滿在地特色。
林嘉弘表示，該宣傳影片透過AI技術重現莊嚴的祭典儀式、各普度區的特色普桌及獨特場景，無論是肉山、冰雕都可看見。
影片中巧妙結合虎尾多處地標，以及只有虎尾人才知曉的虎尾民間傳說，包括同心公園傳說晚上會走動的「甘蔗人」、神風特攻隊、建國眷村防空洞、黑狗將軍等，他與陳明聖、縣長及立委張嘉郡、丁學忠則變身為使者，守護地方。
該宣傳影片在農曆7月1日鬼門開推出，至今在公所臉書粉絲專頁觀看次數已逾4萬次，陳明聖表示，該影片不僅可以讓民眾感受到結合傳統與科技的文化體驗，滿滿的在地特色及民間傳說更可讓民眾深入認識虎尾。
