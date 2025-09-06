快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／甘蔗人現身！虎尾中元祭AI神還原 在地傳說掀熱議

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾中元祭宣傳影片赫見地方傳說「甘蔗人」。記者陳雅玲／翻攝
虎尾中元祭宣傳影片赫見地方傳說「甘蔗人」。記者陳雅玲／翻攝

雲林虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今年鎮公所宣傳影片再出新招，透過AI技術將虎尾在地人才知道的民間傳說「甘蔗人」、「神風特攻隊」等，與各普度區巧妙結合，地方民意代表則變身為守護使者，影片展現在地特色，在臉書上已有逾4萬次觀看。

虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、雲林縣長張麗善等人今天出席虎尾永興宮中元普度法會開香，林嘉弘特別介紹今年公所推出的中元文化祭宣傳影片，充滿在地特色。

林嘉弘表示，該宣傳影片透過AI技術重現莊嚴的祭典儀式、各普度區的特色普桌及獨特場景，無論是肉山、冰雕都可看見。

影片中巧妙結合虎尾多處地標，以及只有虎尾人才知曉的虎尾民間傳說，包括同心公園傳說晚上會走動的「甘蔗人」、神風特攻隊、建國眷村防空洞、黑狗將軍等，他與陳明聖、縣長及立委張嘉郡、丁學忠則變身為使者，守護地方。

該宣傳影片在農曆7月1日鬼門開推出，至今在公所臉書粉絲專頁觀看次數已逾4萬次，陳明聖表示，該影片不僅可以讓民眾感受到結合傳統與科技的文化體驗，滿滿的在地特色及民間傳說更可讓民眾深入認識虎尾。

虎尾中元祭宣傳影片透過AI技術讓民意代表變身使者。記者陳雅玲／翻攝
虎尾中元祭宣傳影片透過AI技術讓民意代表變身使者。記者陳雅玲／翻攝
雲林虎尾中元文化祭展現地方特色，圖為永興宮普度法會。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾中元文化祭展現地方特色，圖為永興宮普度法會。記者陳雅玲／攝影
虎尾鎮長林嘉弘（左起）、雲林縣長張麗善、虎尾鎮代會主席陳明聖等人在虎尾中元祭宣傳影片變身為守護地方的使者。記者陳雅玲／攝影
虎尾鎮長林嘉弘（左起）、雲林縣長張麗善、虎尾鎮代會主席陳明聖等人在虎尾中元祭宣傳影片變身為守護地方的使者。記者陳雅玲／攝影

普度 雲林 林嘉弘

延伸閱讀

雲林縣府結合4大產品亮點 開設第1家「未來超市」

雲林未來超市開張　從「選物」看見生活未來

七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成

民眾驚喜！「素還真」之後再一招 「萌虎」跳出螢幕現身虎尾圓環

相關新聞

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維...

嘉義東石港口宮慶讚中元夜普 千桌供品排開場面壯觀

嘉義縣東石港口宮今天舉辦慶讚中元露天夜普法會，廟方今年準備180桌供品、66隻豬，以及117公噸白米，廟方準備9尺高笠燈...

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

台南市消防第四大隊新化分隊今天舉辦中元普度，結合義消中隊、分隊及新化婦宣隊、顧問團遵循古禮祭祀祈求風調雨順、國泰民安。並...

影／外地傳教士熱心揮汗甘之如飴 幫忙打理台南棄犬收容場

台南新化一處收容場照顧208隻遭棄養狗，人力吃緊。耶穌基督後期聖徒教會得知，5年來傳教士每月至少兩次前來幫忙，多數來自美...

影／甘蔗人現身！虎尾中元祭AI神還原 在地傳說掀熱議

雲林虎尾中元文化祭與北部基隆並列享有「北基隆、南虎尾」美譽，今年鎮公所宣傳影片再出新招，透過AI技術將虎尾在地人才知道的...

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

嘉義縣6座滯洪池光電場風災毀損，其中元昱公司清運進度緩慢，遭環保局累計開罰900萬元，原訂8月28日前需完成清除，但業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。