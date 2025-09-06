嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場完成清運，環保局勘查完成不會再對業者開罰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場完成清運，環保局勘查完成不會再對業者開罰。記者黃于凡／攝影

嘉義縣6座滯洪池光電場風災毀損，其中元昱公司清運進度緩慢，遭環保局累計開罰900萬元，原訂8月28日前需完成清除，但業者向環境部申請展延，經協調清運期限延至9月5日，公私合力完成清運，今早現場只剩少數幾袋廢棄物，環保局確認清完不會開罰。

元昱公司經營義竹新庄、朴子荷苞嶼滯洪池光電案場，大量毀損光電設施堆放路旁，違反廢棄物清理法第36條第1項，荷苞嶼滯洪池遭環保局開罰2次，分別為100萬元、200萬元，新庄滯洪池遭罰3次，分別為100萬元、200萬元、300萬元。共900萬元目前尚未繳款。

環境部長彭啓明8月16日視察新庄滯洪池清運進度，現場仍有上萬片光電板堆積如山，原訂8月26日需清除，縣府展延至8月28日，業者坦言根本清不完，希望能再延期，最後協調延至9月5日，若未清完將重罰600萬元，彭啓明也放話，再清不完政府將接手處理。

元昱公司在環境部及環保局協助下，提升清運進度，趕在9月5日前完成清運，今早現場只剩4個裝著損壞浮板的太空包，以及地上殘留一些零碎廢棄物，大型機具都已出場，還有工人在就地破碎浮板的地方撿拾垃圾。環保局表示，經複查已經清完，不會再對業者開罰。

丹娜絲颱風造成水面型光電案場損失慘重，經濟部統計，共14萬5000片損壞，重量約2800公噸，包括嘉義新塭滯洪池5萬片、新庄滯洪池2萬8000片、青舍2滯洪池1萬3000片、荷包嶼滯洪池1萬3700片，雲豹能源漁電共生2萬4000片，麗升能源漁電共生2000片等。

嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因風災受損嚴重，業者趕在期限內完成清理，今早只剩4個裝著損壞浮板的太空包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因風災受損嚴重，業者趕在期限內完成清理，今早只剩4個裝著損壞浮板的太空包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因風災受損嚴重，工人今早在就地破碎浮板的地方撿拾垃圾。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因風災受損嚴重，工人今早在就地破碎浮板的地方撿拾垃圾。記者黃于凡／攝影

