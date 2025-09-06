中元節前夕賞天文奇景「血月」 嘉市民星空下賞月上天文課

今年第2次月全食「血月」後天凌晨出現，嘉市天文協會與蘭潭國小昨晚中元節前夕，在文化公園舉辦「月全食語月圓仰望星空共此緣」天文觀月活動。副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，與大小朋友們搶鮮體驗天文觀測樂趣，邀請市民後天午夜欣賞天文奇景「血月」。

活動開場呼應主題，蘭潭國小管樂團合奏經典曲目「月亮代表我的心」揭幕。接著科普講座「月亮的面紗」，老師詹佩菁以生動影片呈現，解說月全食現象，解開地球、太陽與月球之間運行奧秘。今年會出現2次「血月」天文現象，一次是3月14日，第2次後天8日凌晨，這場少見壯觀天文奇景，會是15年內本地可見最長血月，台灣擁有絕佳觀賞條件，憑肉眼就能細細欣賞。

要了解「血月」（紅月）意涵，得先了解「月食」，每個月滿月，地球會位於太陽及月球之間，屆時月球會進入地球陰影內，可分為月偏食、月全食、半影月食3種情況。當整個月球沒入地球本影內的「月全食」階段時，陽光經過大氣層，偏藍光會散射出去，僅存偏紅光折射進地球本影區，月球因地球大氣折射陽光，使月面呈現黯淡紅銅色，便有了「血月」的稱號。

林瑞彥說，嘉市推動天文、科普教育。2020年日環食天文觀測活動「萬人空巷」，至今印象深刻。如果說「日環食是上帝的金戒指，那月全食就像是嫦娥送給大家的紅寶石」，是自然界賜予最美的節日禮物，天文活動提供市民觀測天象，強化對自然科學及天文教育理解與興趣。