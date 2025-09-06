南科直達市中心只要15分 北外環四期完成公聽會拚2027通車

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」，台南市政府工務局昨天下午召開第四期工程（東工區）第2次用地取得公聽會，針對民眾提出對路線與設計的疑慮，工務局強調橋墩若落於鹽水溪高灘地，除不符規定外，還可能增加潰堤風險，危及沿岸居民安全，議員認為仍要持續溝通減少對地方影響。

工務局指出，依相關審核要點，橋墩不得設於堤前坡、水防道路及治理計畫線內，若違反規定，恐改變河川流況，加重潰堤風險。另若落墩於高灘地，也將影響海安路及中華北路匝道設置，削弱交通效益。

有民眾建議道路應改沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局說明，規畫階段已評估南北岸路線，最終採取南、北兩側配對方案，並通過環評與都市計畫變更審查。

工務局強調，柴頭港溪以西路段，橋墩多布設於中華北路北側路肩至堤防水道治理線間；但柴頭港溪以東至永康中華路因無土堤可設橋墩，且為避免大規模拆遷中華路北側建築物，高架橋需轉往中央分隔島設置。

而且第四期工程至中華北路路段完工後，現有中華北路平面道路仍維持雙向四快車道與二機慢車道，高架道路則可分流過境車流，紓解安南區、北區及安平、中西區等地往返國道1號與南科的交通壅塞，改善市區通勤品質。

市議員陳怡珍表示，公聽會上仍有住戶擔心高架橋距離民宅太近，造成噪音、交通、排水及景觀等衝擊，市府仍要持續溝通，降低對民眾的影響。

北外環第一期（高鐵橋下新化至南科聯絡道新市）、第三期（南科聯絡道至台江大道口）均已通車。第二期工程分東、西標施工，分別預計於2026年底、2027年中完工；跨國道一號交流道進度約62%，預計2026年底完成。第四期全長3.7公里，規畫設置高架匝道，已完成都計變更，預計2026年6月完成用地取得，2027年底全線完工。