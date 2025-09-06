快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

蒲添生「運動雕塑」重返嘉市北香湖公園 11月揭幕迎321建城慶典

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市政府迎接年底建城321周年，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。記者魯永明／攝影
嘉市政府迎接年底建城321周年，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。記者魯永明／攝影

嘉市政府迎接年底建城321周年，規畫系列藝術與文化活動，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。這批作品被視為台灣美術史的重要里程碑，回故鄉展出，象徵嘉義文化進程關鍵。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。

「運動雕塑系列」是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲。她以優雅姿態和高難度技巧驚艷全球，也觸動蒲添生，促使他將運動瞬間定格為永恆的雕塑藝術。該系列共10件，原作約40至50公分，典藏國立臺灣美術館、高雄市立美術館與嘉市立美術館。

市府文化局指出，這批雕塑極具代表性，經與蒲添生之子蒲浩志老師討論，最終決定讓作品重回家鄉。北香湖公園成為展示場域，不僅融入自然景觀，也讓市民近距離感受藝術與運動精神交融的魅力。文化局強調，這些雕塑不僅是藝術作品，更是嘉義城市的新文化符碼，將美術底蘊、體育精神與公共空間結合，賦予城市更多創意與文化能量。

蒲添生是早期少數赴日深造的台灣雕塑家，師事日本雕塑名家朝倉文夫。他的藝術啟蒙則來自小學導師陳澄波。後來陳澄波因愛才惜才，將長女陳紫薇許配給蒲添生，兩人成為翁婿，亦師亦友，在台灣藝壇傳為佳話。蒲添生畢生致力雕塑創作，雕塑也成就了他的一生。

嘉市重視在地藝術傳承。2011年市府曾推出原創音樂劇「我是油彩的化身」，演繹陳澄波故事，並將每年2月2日定為「陳澄波日」，成為全國首個以藝術家命名的紀念日。同年適逢蒲添生百歲冥誕，市府舉辦「蒲添生百歲紀念特展」，展出百件作品，展現嘉義深厚的藝術底蘊。嘉市美術館公告，9月30日前辦理「蒲添生運動系列雕塑設置案，施工期間封閉部分區域確保安全，提醒市民體諒配合。

嘉市政府迎接年底建城321周年，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。記者魯永明／攝影
嘉市政府迎接年底建城321周年，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。記者魯永明／攝影

運動 陳澄波 高雄市立美術館

延伸閱讀

白沙屯媽祖駐駕「神激動女警官」爆紅 林婉婷榮升嘉市警局婦幼隊長

2025台南藝術進區起跑 狂美交響樂團6日打頭陣揭幕

台南用藝術啟發創意 培訓240名廣達「游於藝」藝術小尖兵

中職／風災停擺近2個月嘉市棒球場9日猿獅戰重新開放

相關新聞

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維...

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

嘉義縣6座滯洪池光電場風災毀損，其中元昱公司清運進度緩慢，遭環保局累計開罰900萬元，原訂8月28日前需完成清除，但業者...

中元節前夕賞天文奇景「血月」 嘉市民星空下賞月上天文課

今年第2次月全食「血月」後天凌晨出現，嘉市天文協會與蘭潭國小昨晚中元節前夕，在文化公園舉辦「月全食語月圓仰望星空共此緣」...

南科直達市中心只要15分 北外環四期完成公聽會拚2027通車

台南市重大交通建設「都會區北外環道路」，台南市政府工務局昨天下午召開第四期工程（東工區）第2次用地取得公聽會，針對民眾提...

蒲添生「運動雕塑」重返嘉市北香湖公園 11月揭幕迎321建城慶典

嘉市政府迎接年底建城321周年，規畫系列藝術與文化活動，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕...

全台人氣冠軍...文化路夜市充斥鼠患及垃圾 嘉市府啟動專案改善

觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。不過，隨著人潮帶來垃圾堆積與鼠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。