蒲添生「運動雕塑」重返嘉市北香湖公園 11月揭幕迎321建城慶典
嘉市政府迎接年底建城321周年，規畫系列藝術與文化活動，攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動雕塑」系列。這批作品被視為台灣美術史的重要里程碑，回故鄉展出，象徵嘉義文化進程關鍵。目前完成10座雕塑安裝，後續展開草坪整地與植栽美化工程，11月揭幕。
「運動雕塑系列」是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲。她以優雅姿態和高難度技巧驚艷全球，也觸動蒲添生，促使他將運動瞬間定格為永恆的雕塑藝術。該系列共10件，原作約40至50公分，典藏國立臺灣美術館、高雄市立美術館與嘉市立美術館。
市府文化局指出，這批雕塑極具代表性，經與蒲添生之子蒲浩志老師討論，最終決定讓作品重回家鄉。北香湖公園成為展示場域，不僅融入自然景觀，也讓市民近距離感受藝術與運動精神交融的魅力。文化局強調，這些雕塑不僅是藝術作品，更是嘉義城市的新文化符碼，將美術底蘊、體育精神與公共空間結合，賦予城市更多創意與文化能量。
蒲添生是早期少數赴日深造的台灣雕塑家，師事日本雕塑名家朝倉文夫。他的藝術啟蒙則來自小學導師陳澄波。後來陳澄波因愛才惜才，將長女陳紫薇許配給蒲添生，兩人成為翁婿，亦師亦友，在台灣藝壇傳為佳話。蒲添生畢生致力雕塑創作，雕塑也成就了他的一生。
嘉市重視在地藝術傳承。2011年市府曾推出原創音樂劇「我是油彩的化身」，演繹陳澄波故事，並將每年2月2日定為「陳澄波日」，成為全國首個以藝術家命名的紀念日。同年適逢蒲添生百歲冥誕，市府舉辦「蒲添生百歲紀念特展」，展出百件作品，展現嘉義深厚的藝術底蘊。嘉市美術館公告，9月30日前辦理「蒲添生運動系列雕塑設置案，施工期間封閉部分區域確保安全，提醒市民體諒配合。
