全台人氣冠軍...文化路夜市充斥鼠患及垃圾 嘉市府啟動專案改善

觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。不過，隨著人潮帶來垃圾堆積與鼠患問題，市議員接獲陳情，擔憂影響市民生活品質與觀光形象，要求市府正視提整治方案。市府下周一開會邀店家參加提改善方案。

議員黃露慧、黃大祐提案，文化路夜市與文化公園相鄰，是市民運動休閒與親子共遊核心場域，也是觀光客來訪必經之地，假日周邊常見垃圾堆置、環境髒亂，甚至有老鼠出沒啃咬食物，造成衛生隱憂，也損及「美食之都」城市形象。議會臨時會通過議員連署提案，要求整治文化路夜市與文化公園周邊環境，恢復市容整潔。

市府回應，已責成建設處統籌，下周一邀集環保、衛生、工務、警察及攤商代表開協調會，研擬包括加強垃圾清運、巡檢、定期消毒與專業滅鼠措施等改善計畫。

事實上，市府5月29日即召開文化公園暨文化路夜市鼠害防治會議，環保局主責清掃與滅鼠，6月4日執行「文化路乾淨一條街」專案，進行掃路、清溝、拆除違規廣告、雜草清除、環境消毒及廢油管理等行動，展現跨局處合作整頓環境的決心。同時，市府也提供滅鼠餌劑，由夜市自治會統籌發放給攤商使用，強化防治工作。

此外，市府每日派員晚間6時至翌日上午9時環境維護，確保夜市周邊整潔。為提升遊客體驗，建設處5月起在假日提前1小時實施夜市徒步區交通管制，5月22日開始，針對攤商未依規定時間設攤或擺攤超線的情形加強稽查，違規者將依「道路交通管理處罰條例」告發。

市府強調，文化路夜市是嘉義重要商圈，維護環境與秩序需店家、攤商與市府共同努力，將持續推動「乾淨一條街」專案，兼顧觀光發展與市民生活品質，營造乾淨舒適休憩及消費環境，讓文化路夜市不僅人氣居冠，也成為城市整潔有序的象徵。