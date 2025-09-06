快訊

全台人氣冠軍...文化路夜市充斥鼠患及垃圾 嘉市府啟動專案改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。圖／嘉市府提供
觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。圖／嘉市府提供

觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。不過，隨著人潮帶來垃圾堆積與鼠患問題，市議員接獲陳情，擔憂影響市民生活品質與觀光形象，要求市府正視提整治方案。市府下周一開會邀店家參加提改善方案。

議員黃露慧、黃大祐提案，文化路夜市與文化公園相鄰，是市民運動休閒與親子共遊核心場域，也是觀光客來訪必經之地，假日周邊常見垃圾堆置、環境髒亂，甚至有老鼠出沒啃咬食物，造成衛生隱憂，也損及「美食之都」城市形象。議會臨時會通過議員連署提案，要求整治文化路夜市與文化公園周邊環境，恢復市容整潔。

市府回應，已責成建設處統籌，下周一邀集環保、衛生、工務、警察及攤商代表開協調會，研擬包括加強垃圾清運、巡檢、定期消毒與專業滅鼠措施等改善計畫。

事實上，市府5月29日即召開文化公園暨文化路夜市鼠害防治會議，環保局主責清掃與滅鼠，6月4日執行「文化路乾淨一條街」專案，進行掃路、清溝、拆除違規廣告、雜草清除、環境消毒及廢油管理等行動，展現跨局處合作整頓環境的決心。同時，市府也提供滅鼠餌劑，由夜市自治會統籌發放給攤商使用，強化防治工作。

此外，市府每日派員晚間6時至翌日上午9時環境維護，確保夜市周邊整潔。為提升遊客體驗，建設處5月起在假日提前1小時實施夜市徒步區交通管制，5月22日開始，針對攤商未依規定時間設攤或擺攤超線的情形加強稽查，違規者將依「道路交通管理處罰條例」告發。

市府強調，文化路夜市是嘉義重要商圈，維護環境與秩序需店家、攤商與市府共同努力，將持續推動「乾淨一條街」專案，兼顧觀光發展與市民生活品質，營造乾淨舒適休憩及消費環境，讓文化路夜市不僅人氣居冠，也成為城市整潔有序的象徵。

夜市 攤商 議員 嘉義

相關新聞

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維...

全台人氣冠軍...文化路夜市充斥鼠患及垃圾 嘉市府啟動專案改善

觀光署統計去年上半年全台觀光熱點，嘉市文化路夜市以825萬人次造訪奪冠，成為嘉市觀光門面。不過，隨著人潮帶來垃圾堆積與鼠...

溫室遇颱風「一吹就倒」...農民血淚承擔後果 農糧署強化重建監管

嘉縣是玉女小番茄與香瓜重要產地，7月丹娜絲颱風登陸，讓大片溫室強風下倒塌成廢墟，農民心血付諸東流，面臨巨額貸款壓力，有人...

六輕海水淡化廠將啟用 環團籲還水於農

六輕海水淡化廠即將運轉供水，環保團體昨舉行記者會指出，六輕海淡廠啟用後日供水10萬噸，六輕近年產能下降，近3年日用水量平...

地名有番字具歧視色彩？ 監委想調查 番路鄉長錯愕

監委鴻義章對隱含歧視或刻板印象之虞的道路名詞，像是「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙申請調查，嘉義縣番路鄉被點名，鄉長蕭博勝...

牛肉價狂漲 台南牛肉湯恐斷炊

台南牛肉湯是最具代表性庶民美食，觀光客到台南必吃，肉牛屠宰量5年成長9%，但今年前7月比去年同期少1600隻，牛肉價格1...

0 則留言
