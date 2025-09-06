溫室遇颱風「一吹就倒」...農民血淚承擔後果 農糧署強化重建監管

嘉縣是玉女小番茄與香瓜重要產地，7月丹娜絲颱風登陸，讓大片溫室強風下倒塌成廢墟，農民心血付諸東流，面臨巨額貸款壓力，有人萌生轉行念頭，農村陷入沉痛惡夢，溫室補助與結構安全漏洞浮上檯面。

災後農糧署除提高重建補助額度，修訂發布「天然災害溫網室設施重建輔導措施作業程序」，申請設施補助合約書須檢附設計圖說及材料出廠證明文件等，申請結構型鋼骨塑膠布溫網室須參加農業設施保險、檢附結構技師簽證等措施規範，兼顧分散農友經營風險及確保設施結構安全。

「我第一次知道，力霸式的鋼構溫室也會垮！」1名蘭花業者語帶震驚。對許多農友而言，這場災難上了血淚版「結構力學」課，但問題是，為何農民必須獨自承擔後果，而非政府或施工廠商承擔專業責任？農民憂心，不少廠商趁機哄抬價格，報價比往年高出1到2成，甚至有業者偷工減料。部分溫室不是傾斜倒塌，而是鋼骨直接「斷腳」，凸顯設計與施工品質不足。

農業部2016年推出標準溫室設計圖，讓農民免聘建築師監造降低成本，但規範停留在「容許使用」層面，未強制要求材料品質與結構驗證，導致設施品質良莠不齊，遇極端天災難以承受。嘉縣府前農業處長林良懋直言，政府推動「設施型農業5年計畫」落後國際數十年，部分廠商壓低造價爭取補助卻偷工減料，結果是「溫室大倒閉、廠商大發財」。他認為，補助措施外，更需建立第三方驗收制度，避免納稅人成為黑心廠商犧牲品。

神農獎得主、縣議員黃榮利指出，他過去曾建議農委會比照建物「按圖施工」，要求嚴格規範，但因農民嫌手續繁瑣，最終取消規定，造成結構漏洞，風災將這些隱患一舉揭開。黃榮利沉痛表示，「如果早些年規範堅持下去，今天不會有這麼多農民血本無歸」；農民坦言，雖有補助仍須自付2成以上重建費用，風災讓他們學到教訓，願意興建更堅固溫室，避免歷史重演。

災後農業部放寬救助，包括延長受理期限、提供無息貸款、設備補助5成，將溫室重建補助比例由5成提高至8成，新增規定：鋼構設施須依規格施工、檢附材料證明並經技師簽證，要求參加農業保險。