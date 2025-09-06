快訊

江祖平開撕前男友！控對方下藥性侵　網美怒揭渣男行徑：87％都是騙局

紐時曝「川金會」前曾密令海豹部隊潛入北韓？川普回應了

中元普渡易犯4大忌！拜錯「招來一堆好兄弟」衰整年

聽新聞
0:00 / 0:00

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影
北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維護，設香案祭拜「獸魂公」，逢農曆7月中元節，引起關注。地方人士呼籲將其納入文化資產，讓這段歷史獲得保存。

「獸魂碑」又稱「畜魂碑」或「動物慰靈碑」，最早追溯至1931年台北信義區四獸山天寶聖道宮，設立目的在祭祀人類宰殺或實驗犧牲動物，反映對生命尊重。北香湖公園獸魂碑，1938年（日治昭和13年）由時任台南州知事川村直岡題字，由當地獸肉商合資興建，具歷史人文價值。

香湖公園日治時期是嘉義合格屠牛場所。當時牛肉稀少昂貴，依台灣日日新報記載，屠宰場至1938年，宰殺牛隻超過2萬5000頭，為撫慰牲畜亡魂，嘉市獸肉營業組合遂立碑祭祀，每年舉行「畜魂碑祭」。後屠宰場搬遷過程，碑名從「畜魂碑」轉變為「獸魂碑」。

這座石碑除歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。居民指出，過去這裡也稱作「牛墟豬灶」，1980年代仍有人祭拜。1986年，肉類公會聯絡組長陳錦賜捐建石香爐，延續祭祀活動；1988年屠宰場再次遷至荖藤里，另立新碑祭祀，因而嘉市現存2座獸魂碑。

北香湖公園獸魂碑未納入文化資產，公園管理單位建設處表示，該碑未列管。對此，地方文化人士憂心，若缺乏公部門保護，恐有毀損或消失風險，呼籲政府啟動調查評估，將其納入保存範圍，讓後代能認識這段人與動物之間交織的歷史記憶。

對市民而言，獸魂碑不只是公園石碑，而是城市歷史重要見證。特別在中元普渡節，碑前香火不斷，居民以祭拜「獸魂公」、「獸魂媽」的方式，表達對牲畜的感念與感恩。這份自發性的守護，凸顯文化資產保護需求及民間風俗。

北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影
北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影
北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影
北香湖公園獸魂碑歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影

動物 嘉義 中元節 文化資產 日治時期

延伸閱讀

6日中元節辦普度禁忌大公開！開工廠紙錢要逐張燒 投資股票必備紅柿

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

高雄中元節食品抽驗 74件全數合格

相關新聞

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維...

六輕海水淡化廠將啟用 環團籲還水於農

六輕海水淡化廠即將運轉供水，環保團體昨舉行記者會指出，六輕海淡廠啟用後日供水10萬噸，六輕近年產能下降，近3年日用水量平...

地名有番字具歧視色彩？ 監委想調查 番路鄉長錯愕

監委鴻義章對隱含歧視或刻板印象之虞的道路名詞，像是「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙申請調查，嘉義縣番路鄉被點名，鄉長蕭博勝...

牛肉價狂漲 台南牛肉湯恐斷炊

台南牛肉湯是最具代表性庶民美食，觀光客到台南必吃，肉牛屠宰量5年成長9%，但今年前7月比去年同期少1600隻，牛肉價格1...

種田也要算碳排 雲林碳盤查課程掀永續思潮

在全球淨零碳排趨勢下，農業如何兼顧產量與永續，已成為必須面對的課題，虎尾科技大學USR「碳花薈萃－雲林花卉永續轉型與綠色...

國光客運8日退出西螺轉運站 路線由統聯接手、老乘客不捨

國光客運調整經營策略，決定從9月8日起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時也結束雲林縣西螺轉運站經營權，未來國光停駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。