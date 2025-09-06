聽新聞
中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產
嘉市北香湖公園有座日治時期留下「獸魂碑」，今年屆滿87年，未被列入文化資產，無公部門或團體管理，長期以來靠晨運居民自發維護，設香案祭拜「獸魂公」，逢農曆7月中元節，引起關注。地方人士呼籲將其納入文化資產，讓這段歷史獲得保存。
「獸魂碑」又稱「畜魂碑」或「動物慰靈碑」，最早追溯至1931年台北信義區四獸山天寶聖道宮，設立目的在祭祀人類宰殺或實驗犧牲動物，反映對生命尊重。北香湖公園獸魂碑，1938年（日治昭和13年）由時任台南州知事川村直岡題字，由當地獸肉商合資興建，具歷史人文價值。
香湖公園日治時期是嘉義合格屠牛場所。當時牛肉稀少昂貴，依台灣日日新報記載，屠宰場至1938年，宰殺牛隻超過2萬5000頭，為撫慰牲畜亡魂，嘉市獸肉營業組合遂立碑祭祀，每年舉行「畜魂碑祭」。後屠宰場搬遷過程，碑名從「畜魂碑」轉變為「獸魂碑」。
這座石碑除歷史背景特殊，因歲月變遷，樹木生長盤繞，形成「樹包碑」奇觀景象，讓人嘖嘖稱奇。居民指出，過去這裡也稱作「牛墟豬灶」，1980年代仍有人祭拜。1986年，肉類公會聯絡組長陳錦賜捐建石香爐，延續祭祀活動；1988年屠宰場再次遷至荖藤里，另立新碑祭祀，因而嘉市現存2座獸魂碑。
北香湖公園獸魂碑未納入文化資產，公園管理單位建設處表示，該碑未列管。對此，地方文化人士憂心，若缺乏公部門保護，恐有毀損或消失風險，呼籲政府啟動調查評估，將其納入保存範圍，讓後代能認識這段人與動物之間交織的歷史記憶。
對市民而言，獸魂碑不只是公園石碑，而是城市歷史重要見證。特別在中元普渡節，碑前香火不斷，居民以祭拜「獸魂公」、「獸魂媽」的方式，表達對牲畜的感念與感恩。這份自發性的守護，凸顯文化資產保護需求及民間風俗。
