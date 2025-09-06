六輕海水淡化廠將啟用 環團籲還水於農

六輕海水淡化廠即將運轉供水，環保團體昨舉行記者會指出，六輕海淡廠啟用後日供水10萬噸，六輕近年產能下降，近3年日用水量平均20.4萬噸，遠低於之前與農水署簽約的日供水量33.6萬噸，年底前將簽訂新約，呼籲應調降10萬噸，還水於農，讓雲彰農民減少抽取地下水灌溉，減緩地層下陷問題。

經濟部產業園區管理局專門委員李國龍說明，海淡廠若做好，原則上會減少用水量，將與相關單位協調；農水署說，海淡廠啟用後，用水量會下修，但減量多少要在核定用水計畫後才知道。麥寮六輕園區對此無回應。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，六輕離島工業區用水，由經濟部產業園區管理局及農水署，簽訂集集攔河堰工業用水調度使用農業用水契約，每年2至5月枯水期，農水署日供20幾萬噸的水給六輕，契約每3年簽一次，年底前要再簽新約。

陳椒華主張，天氣變遷，水情將更嚴峻，簽訂新約時應納每年枯水期供水上限，每日僅可分配集集攔河堰零至14萬噸原水；另，審查六輕用水計畫，枯水期每天也僅可分配集集攔河堰零到14萬噸水量，且應逐年減供1成。

淨竹文教基金會董事長林聖崇強調，六輕海水淡化廠本月將營運，台塑集團不該再全數依賴濁水溪原水，持續搶集集攔河堰的農業用水。農水署與園管局應在新契約中大幅調降工業用水供水量，還水於農，地層下陷是雲嘉南地區難以承受的環境災害，六輕高耗水產業的長期大量取水，是造成此惡性循環的元凶之一。

他強調，海淡廠啟用要日扣10萬噸供水量，加上六輕近年減產再扣14萬噸，新契約只能給六輕10萬噸水。