牛肉價狂漲 台南牛肉湯恐斷炊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南牛肉湯仰賴清晨現宰直送的國產肉牛，卻面臨肉源減少，成本價格飆漲困境。圖／阿財牛肉湯提供
台南牛肉湯仰賴清晨現宰直送的國產肉牛，卻面臨肉源減少，成本價格飆漲困境。圖／阿財牛肉湯提供

台南牛肉湯是最具代表性庶民美食，觀光客到台南必吃，肉牛屠宰量5年成長9%，但今年前7月比去年同期少1600隻，牛肉價格1年半從1台斤450元漲到550元，預估很快突破600元，業者憂肉源不足，衝擊牛肉產業；農業部擬短期獎勵淘汰乳牛，中長期推動自主進口種牛，穩定肉牛供應。

台南牛肉湯以「溫體牛」為特色，每日清晨屠宰新鮮直送，肉片淋上熱湯口感彷彿入口即化，多家牛肉湯店入選必比登推薦，市府觀旅局說，牛肉湯是吸引觀光客主力；農業局說，年底都會辦清燙牛肉節行銷，會注意市場供需。

立委林俊憲昨與10多位議員偕同業者與農業部畜牧司座談，林俊憲說，據農業部資料，國產肉牛僅占全國牛肉市場5%，8成來自酪農淘汰乳公牛、低產乳牛。但近年低價進口乳品影響國產鮮乳競爭力，農業部推動酪農業轉型，近2年淘汰逾7000隻低產乳牛影響肉牛供給量，導致牛肉湯業苦無貨源。

知名「阿財牛肉湯」業者郭俞宏說，經營19年首次面臨最大危機就是牛肉價格急遽上漲。牛肉價格過去10多年長期維持每斤300至400元，後調整到450元穩定多年，近1年半從450元漲到550元，預估很快突破600元，漲價屬合理通膨範圍，但近年漲幅過於猛烈，造成營運沉重負擔，有業者被迫周休2日，若政府無對策，恐出現關店潮。

林俊憲說，台灣肉牛市場長期依附酪農業，短期解方為引進活體牛隻補足缺口，產業界已與澳洲業接洽，但國內唯一觀音檢疫站每批僅容納350頭，防檢署應擴大檢疫量能，建立國產牛肉產業穩定貨源，才能守住台南牛肉湯獨特文化。

畜牧司回應，今年上半年已淘汰3719頭低產乳牛，朝6000頭目標前進；同時建置肉牛培育品系、中長期獎勵產業進口種牛，維持肉牛族群穩定發展。

台南 酪農 漲價 牛肉湯 農業部 觀光客

