地名有番字具歧視色彩？ 監委想調查 番路鄉長錯愕

監委鴻義章對隱含歧視或刻板印象之虞的道路名詞，像是「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙申請調查，嘉義縣番路鄉被點名，鄉長蕭博勝批監委「沒事找事」，社會族群應多元包容；阿里山鄉鄒族鄉長高瑞芳也說，族人對地名已習慣，也沒感覺有歧視，對監委調查感到錯愕。

監察院指出，總統府前介壽路1996年更名「凱達格蘭大道」，象徵重視原住民族文化與轉型正義，但部分縣市的鄉鎮與道路名稱，雖反映原住民族歷史脈絡與族群互動，例如嘉義縣番路鄉為通往阿里山鄒族重要通路，但部分名稱因文化敏感度不足，仍具歧視色彩，影響原住民族認同與文化尊嚴，監委鴻義章申請自動調查。

番路鄉長蕭博勝批監委「沒事找事」，社會已走向多元包容，番路鄉與相鄰阿里山鄉鄒族互動融洽，88風災後還有鄒族遷居鄉內逐鹿社區，居民從未因地名感到歧視。「番路」地名有歷史脈絡，過去是阿里山鄒族族人往返諸羅城重要道路，地方早已接受並延續此名稱。

蕭博勝質疑，若僅因名稱含有「番」字便要改動，是否連日常閩南語如「番麥（玉米）」等，以及形容詞「三番兩次」都必須檢討？他認為，監委此舉反而挑起不必要的族群爭議，若真要改鄉名，牽涉層面廣大，鄉民不會同意。

阿里山鄉鄉長高瑞芳對監委調查也感錯愕，他指出，從未接獲鄉民為番路鄉名稱表達不滿或投訴，鄒族人習慣現行名稱，並未感受到歧視，阿里山出身的監委浦忠成也未曾因此調查。

高瑞芳認為，監察院關切雖出於善意，但若未經地方討論，反而可能造成社會誤解與分化。