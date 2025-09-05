種田也要算碳排 雲林碳盤查課程掀永續思潮

在全球淨零碳排趨勢下，農業如何兼顧產量與永續，已成為必須面對的課題，虎尾科技大學USR「碳花薈萃－雲林花卉永續轉型與綠色人才培育計畫」團隊舉辦「永續農業調適工作坊（ISO 14064-1證書班）」，吸引雲林縣多位青農參與，課程不僅讓農民首次接觸碳盤查概念，也促使他們重新檢視日常農事管理。

該計畫由該校生物科技系林家驊教授主持，並邀請專業講師授課，學員多來自大埤鄉與縣內青農，結訓通過測驗者，可取得國際人員驗證總會（IPC）授權單位所核發的培訓證明。

林家驊表示，傳統農業從整地、灌溉、施肥到廢棄物處理，都可能帶來碳排放。課程透過案例與實作，帶領學員演練國際標準的碳盤查流程，並理解耕作每一環節都與碳排息息相關。

有青農說，以前從沒想過種田也要算碳排，現在知道怎麼查，也會回去想想自己的方式能不能調整。

青農吳享育返鄉帶領社區生產檳榔碳，他希望了解碳盤查相關概念，未來能進一步運用在碳權販售上。

參與課程的廉使國小校長林俊傑則說，碳盤查觀念也能延伸到教育現場，未來規畫在校園打造食農教育區與再生能源設施，讓師生從生活中落實永續。