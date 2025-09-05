國光客運8日退出西螺轉運站 路線由統聯接手、老乘客不捨
國光客運調整經營策略，決定從9月8日起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時也結束雲林縣西螺轉運站經營權，未來國光停駛是否影響旅運，雲林縣府交通工務局表示，將由統聯客運接手路線，並調整搭車地點改到交流道附近，轉運站的經營權，也將重新招商。
對於國光客運停駛西螺，鎮民反應不一，有人覺得不捨，但有人認為時下當公路的人比以往少，可選擇的旅運工具多，應該沒差。但對往返高雄和台北的年輕族可能較有影響，不過他們認為換地方搭車而已，只要有車可搭就好。
國光客運宣布自9月8日起退出西螺轉運站，引發居民不同反應，老一輩的人說，西螺沒有火車站，且鄰近國道1號，長年來仰賴國光南來北往，近年各種交通運輸工具多，客運班次減少，但還行駛台北、桃園、中壢、高雄、楠梓及屏東。尤其年紀大一點的人還習慣搭國光，且轉運站也帶動周邊繁榮熱鬧，停掉真可惜。
有部分購買無限期優待票的乘客，最近也陸續前來辦理退票。在西螺轉運站工作多年的廖小姐表示，搭國光的乘客多半是老顧客，也固定都搭哪幾班，聽到國光要停駛國道、退出西螺轉運站，這些老乘客都很捨不得。
雲林縣府交通工務局指出，國光停駛後統聯客運將接手相關路線，搭車地點調整至交流道附近的統聯車站，西螺轉運站經營權原先由西螺鎮公所與國光議約，未來也由公所重新招商，確保居民交通權益不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言