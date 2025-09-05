國光客運8日退出西螺轉運站 路線由統聯接手、老乘客不捨

國光客運調整經營策略，決定從9月8日起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時也結束雲林縣西螺轉運站經營權，未來國光停駛是否影響旅運，雲林縣府交通工務局表示，將由統聯客運接手路線，並調整搭車地點改到交流道附近，轉運站的經營權，也將重新招商。

對於國光客運停駛西螺，鎮民反應不一，有人覺得不捨，但有人認為時下當公路的人比以往少，可選擇的旅運工具多，應該沒差。但對往返高雄和台北的年輕族可能較有影響，不過他們認為換地方搭車而已，只要有車可搭就好。

國光客運宣布自9月8日起退出西螺轉運站，引發居民不同反應，老一輩的人說，西螺沒有火車站，且鄰近國道1號，長年來仰賴國光南來北往，近年各種交通運輸工具多，客運班次減少，但還行駛台北、桃園、中壢、高雄、楠梓及屏東。尤其年紀大一點的人還習慣搭國光，且轉運站也帶動周邊繁榮熱鬧，停掉真可惜。

有部分購買無限期優待票的乘客，最近也陸續前來辦理退票。在西螺轉運站工作多年的廖小姐表示，搭國光的乘客多半是老顧客，也固定都搭哪幾班，聽到國光要停駛國道、退出西螺轉運站，這些老乘客都很捨不得。