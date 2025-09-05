加碼照顧丹娜絲風災受災戶 行政院宣布擴大補助並延長期限

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天召開第12次工作會議，指揮官陳金德宣布擴大補助措施，協助受災戶加速復原，包括擴大照顧對象，台南及嘉義縣市民宅受損面積未達20平方公尺的弱勢戶，先前可獲至多1.5萬元的家園復原慰助金，今起擴大一般戶也可領取至多1萬元的復原慰助金。

另外，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵，由於部分民眾因民俗農曆7月或其他因素無法及時簽約，陳金德指出，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

同時加發弱勢戶生活支持補助金，針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，除屋頂、外牆受損外，屋內財產及生活環境亦嚴重受影響，因此加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金。今日會中得知，三地核撥率分別為96.7%、80.7%、72.41%。陳金德指揮官要求地方政府加快核撥。

南市府副秘書長殷世熙說明，今天會中的重要決議，包括在20平方公尺以下的台南市政府有補助1萬元，沒有居住事實的5000元、公寓大廈3000元，中央將加碼比照發給，並由中央政府的經費來支付。另外有關由政府協助免費拆遷的部分，申請期限將延後到10月底截止。