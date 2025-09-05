快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

聽新聞
0:00 / 0:00

加碼照顧丹娜絲風災受災戶 行政院宣布擴大補助並延長期限

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院災後復原前進指揮所今天召開第12次工作會議。圖／台南市政府提供
行政院災後復原前進指揮所今天召開第12次工作會議。圖／台南市政府提供

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天召開第12次工作會議，指揮官陳金德宣布擴大補助措施，協助受災戶加速復原，包括擴大照顧對象，台南嘉義縣市民宅受損面積未達20平方公尺的弱勢戶，先前可獲至多1.5萬元的家園復原慰助金，今起擴大一般戶也可領取至多1萬元的復原慰助金。

另外，啟動第二波媒合修繕簽約獎勵，由於部分民眾因民俗農曆7月或其他因素無法及時簽約，陳金德指出，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合簽約，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

同時加發弱勢戶生活支持補助金，針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，除屋頂、外牆受損外，屋內財產及生活環境亦嚴重受影響，因此加發10萬元生活支持補助金，由賑災基金會善款支應。

行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金。今日會中得知，三地核撥率分別為96.7%、80.7%、72.41%。陳金德指揮官要求地方政府加快核撥。

南市府副秘書長殷世熙說明，今天會中的重要決議，包括在20平方公尺以下的台南市政府有補助1萬元，沒有居住事實的5000元、公寓大廈3000元，中央將加碼比照發給，並由中央政府的經費來支付。另外有關由政府協助免費拆遷的部分，申請期限將延後到10月底截止。

南市府強調，中央與地方將持續合作，不僅優先照顧低收入與中低收入弱勢戶，也兼顧一般受災家庭，加速核撥進度，讓災後重建資源盡快送到每位有需要的市民手中。

前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供
前進指揮官陳金德下午前往台南後壁區勘查災戶修繕情況。圖／行政院提供

嘉義 台南 陳金德 行政院 丹娜絲颱風

延伸閱讀

社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

丹娜絲風災嘉縣漁業停電受損補助申請　9/1截止

玉山寶光聖堂捐贈200萬 台南丹娜絲風災專戶累計1.7億

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

相關新聞

國光客運8日退出西螺轉運站 路線由統聯接手、老乘客不捨

國光客運調整經營策略，決定從9月8日起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時也結束雲林縣西螺轉運站經營權，未來國光停駛...

台南火車站前原禁止穿越…卻出現「斑馬線」 交通局釋疑了

民眾發現台南火車站出現行穿線，但旁邊設有「行人請走地下道違者依法取締」警告牌，質疑「台南的交通真神奇，行人不能走還畫斑馬...

種田也要算碳排 雲林碳盤查課程掀永續思潮

在全球淨零碳排趨勢下，農業如何兼顧產量與永續，已成為必須面對的課題，虎尾科技大學USR「碳花薈萃－雲林花卉永續轉型與綠色...

加碼照顧丹娜絲風災受災戶 行政院宣布擴大補助並延長期限

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天召開第12次工作會議，指揮官陳金德宣布擴大補助措施，協助受災戶加速復原，包括擴大照顧對...

雲林縣府結合4大產品亮點 開設第1家「未來超市」

雲林縣府文觀處為擴大行銷雲林優質農產、品牌文創，結合79名文創青農、80家在地品牌，透過科技數位雲端購物系統，打造第1家...

公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

愛老人閃亮明星棒球公益大賽邁入第7年，本月20日將在雲林斗六棒球場開打，每張票200元，因不景象今年賣得不理想，藝人許效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。