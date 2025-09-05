聽新聞
雲林縣府結合4大產品亮點 開設第1家「未來超市」
雲林縣府文觀處為擴大行銷雲林優質農產、品牌文創，結合79名文創青農、80家在地品牌，透過科技數位雲端購物系統，打造第1家「未來超市」，以產品不同的特色提供4大購物區，可讓民眾透過線上下單把雲林好產品輕鬆買回家。
YCDC雲林創意設計中心的「未來超市 」平台，今天由副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君及青農、品牌商家主持開幕，各式各樣的農產和文創，琳瑯滿目，件件經典。
文觀處長陳璧君指出，未來超市以「超市」空間型態展出雲林農產、設計創意與在地品牌，規畫4大亮點主題區，包括「雲．好．味」呈現友善耕作到風味加工的多元飲食，展現青農結合智慧創新成果，包含Who's Melon沒弄先生的哈密瓜酒、斗南町「一見鍾情米」、李記烏魚子中秋鳳梨酥限定品、新湖農場「萵苣醋氣泡水」、海味蒜「黑蒜麵線」等。
「雲．創．意」則透過設計手法轉譯文化記憶、工藝傳統與地方風景，讓在地故事成為兼具美感與實用的生活選物，包括斗六太平老街55年的勝麗西裝號；「雲．好．青」聚焦青農返鄉與創新品牌，包括林貝珊咖啡、游崇甫帝王芭樂、黃衍勳小黃瓜；「雲．經．典」則精選雲林得獎作品，包含玉山碾米廠、虎尾釀、林源美香鋪、茶米國、螢之光咖啡。
縣長張麗善指出，YCDC雲林創意設意中心2020年成立以來，在精品認證、特色店家、青年創新輔導皆有亮眼成績，尤其在虎尾建國眷村成立虎尾館，成為雲林重要的地方創生與青年創業平台，「未來超市」有79個品牌進駐，發掘20個新品牌駐館，可說重新定義設計在地方價值的典範。
配合未來超市特展開幕，本周六、日將在虎尾建國眷村辦理「YCDC文創市集」，並邀請林家安等音樂人演出，音樂、市集相互呼應，歡迎前往留下屬於自己的生活提案。
