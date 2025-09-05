快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛，雲林縣長張麗善率先響應捐出10萬元認購愛心票。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛，雲林縣長張麗善率先響應捐出10萬元認購愛心票。記者蔡維斌／攝影

愛老人閃亮明星棒球公益大賽邁入第7年，本月20日將在雲林斗六棒球場開打，每張票200元，因不景象今年賣得不理想，藝人許效舜今天和雲林縣長張麗善發起「一票雙愛」催票活動，許效舜一度語帶哽咽述說投入公益的經歷，強調台灣需要更多愛。張麗善當場捐出10萬元購票，獲各界回響，期待愛心票早日達標。

受景氣影響，社福募款相對困難，華山基金會連續舉辦7年愛老人明星公益棒球賽，今年9月20日將在次六棒球場開打，卻面臨找不到冠名廠商，贊助也大幅減少，門票至今只售賣出1成多，明星公益棒球賽發起之一的藝人許效舜今天與雲林縣長張麗善一起為愛催票，呼籲大家支持為三失老人募集善費。

許效舜語帶感性細說這幾年參與愛心棒球的心路歷程，以及看到志工為愛奔走的種種真實故事，不禁哽咽說，「我們都會老，愛心不能少」，他說，他為台灣說笑話說了37年，走遍各地看盡無數風霜，閃亮之星棒球隊成立以來，一直以社會公益為前提，每年到了愛心月，隊員都很開心能為長輩盡一分心。

面對購票量少，許效舜先自掏腰包認購，並呼籲企業界踴躍響應，雲林縣長張麗善當場捐助10萬元認購，張善感謝閃亮之星棒球隊的愛心，連辦7年公益賽，過去場地費、轉播及交通費均由冠名企業單位贊助，今年第一次要靠基金會門票及其他捐款來負擔，球場可以容納萬人左右，截至昨天只賣出1000張票，希望大家用力集愛。

張麗善說，華山基金會長期陪伴失能、失依、失智的3失長輩，明星公益棒球賽就是為長輩募集服務費，每張只200元，7張就能扶助一名長輩，也能把票轉贈給偏鄉學童，一票雙愛，籲請大家踴躍購票，以實際行動支持華山基金會。

華山基金會指出，愛心球賽9月20日下午4點在斗六棒球場開打，現場還有適合親子同樂的氣墊城堡、義賣市集等，歡迎大家參加，愛心專線05-5518925。

愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜籲請各界踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛，雲林縣長張麗善率先響應捐出10萬元認購愛心票。記者蔡維斌／攝影
愛老人明星公益棒球賽愛心票認購不足，藝人許效舜一度語帶哽咽勸募，籲請各界踴躍捐愛，雲林縣長張麗善率先響應捐出10萬元認購愛心票。記者蔡維斌／攝影

公益 雲林 捐款 募款 張麗善 許效舜 華山基金會

延伸閱讀

影／班班有冷氣電費雙殺雲林年增支出1.5億元 張麗善：中央苛扣地方

統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

中央補助改由部會逐案審查 張麗善：中央集權集錢淪為黑箱

相關新聞

台南火車站前原禁止穿越…卻出現「斑馬線」 交通局釋疑了

民眾發現台南火車站出現行穿線，但旁邊設有「行人請走地下道違者依法取締」警告牌，質疑「台南的交通真神奇，行人不能走還畫斑馬...

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

丹娜絲颱風導致嘉義縣畜牧業損失慘重，畜牧災損高達1.6億元，台糖農場1萬頭豬被活活淹死，中元節將至，嘉義縣政府家畜疾病防...

雲林縣府結合4大產品亮點 開設第1家「未來超市」

雲林縣府文觀處為擴大行銷雲林優質農產、品牌文創，結合79名文創青農、80家在地品牌，透過科技數位雲端購物系統，打造第1家...

公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

愛老人閃亮明星棒球公益大賽邁入第7年，本月20日將在雲林斗六棒球場開打，每張票200元，因不景象今年賣得不理想，藝人許效...

嘉義縣2座特色遊戲場將啟用 打造溜滑梯、鞦韆遊戲設施

嘉義縣斥資2751萬元翻修縣立棒球場及縣立體育館旁2座「特色遊戲場」，打造溜滑梯、鞦韆及彈跳床等遊戲設施，還有體健設施滿...

每年限量秒殺 台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣

台南市政府觀光旅遊局今天公告「七股七寶宴9月9日限量開賣」，130桌再加碼送500元在地漁產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。