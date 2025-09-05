公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

愛老人閃亮明星棒球公益大賽邁入第7年，本月20日將在雲林斗六棒球場開打，每張票200元，因不景象今年賣得不理想，藝人許效舜今天和雲林縣長張麗善發起「一票雙愛」催票活動，許效舜一度語帶哽咽述說投入公益的經歷，強調台灣需要更多愛。張麗善當場捐出10萬元購票，獲各界回響，期待愛心票早日達標。

受景氣影響，社福募款相對困難，華山基金會連續舉辦7年愛老人明星公益棒球賽，今年9月20日將在次六棒球場開打，卻面臨找不到冠名廠商，贊助也大幅減少，門票至今只售賣出1成多，明星公益棒球賽發起之一的藝人許效舜今天與雲林縣長張麗善一起為愛催票，呼籲大家支持為三失老人募集善費。

許效舜語帶感性細說這幾年參與愛心棒球的心路歷程，以及看到志工為愛奔走的種種真實故事，不禁哽咽說，「我們都會老，愛心不能少」，他說，他為台灣說笑話說了37年，走遍各地看盡無數風霜，閃亮之星棒球隊成立以來，一直以社會公益為前提，每年到了愛心月，隊員都很開心能為長輩盡一分心。

面對購票量少，許效舜先自掏腰包認購，並呼籲企業界踴躍響應，雲林縣長張麗善當場捐助10萬元認購，張善感謝閃亮之星棒球隊的愛心，連辦7年公益賽，過去場地費、轉播及交通費均由冠名企業單位贊助，今年第一次要靠基金會門票及其他捐款來負擔，球場可以容納萬人左右，截至昨天只賣出1000張票，希望大家用力集愛。

張麗善說，華山基金會長期陪伴失能、失依、失智的3失長輩，明星公益棒球賽就是為長輩募集服務費，每張只200元，7張就能扶助一名長輩，也能把票轉贈給偏鄉學童，一票雙愛，籲請大家踴躍購票，以實際行動支持華山基金會。