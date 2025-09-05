聽新聞
0:00 / 0:00
台南火車站前原禁止穿越…卻出現「斑馬線」 交通局釋疑了
民眾發現台南火車站出現行穿線，但旁邊設有「行人請走地下道違者依法取締」警告牌，質疑「台南的交通真神奇，行人不能走還畫斑馬線釣魚執法？ 」交通局釋疑了。
交通局表示，台南車站原規畫的行人動線，必須透過地下道及電梯通行，因前往地下道的電梯日前因風災豪雨受損，短期內無法修復，造成身障人士及攜帶大型行李旅客通行不便。市府會勘後決定，由交通局緊急規劃在站前北門路南側設置平面行人穿越設施，作為替代方案。
交通局指出，已完成行人穿越線及號誌設置，並同步調整圓環號誌管控方式，讓行人可安全穿越北門路。
交通局長王銘德表示，電梯因風災故障，短期難以修復，對行動不便者造成極大困擾。交通局因此緊急規劃並完成平面穿越設施，並確保行人號誌綠燈時可不受車流干擾。
王銘德提醒，行人使用行穿線通行時務必遵守號誌，耐心等候綠燈再通行，以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言