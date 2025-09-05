快訊

台南火車站前原禁止穿越…卻出現「斑馬線」 交通局釋疑了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站北門路完成行穿線與行人號誌設置。圖／台南市交通局提供
台南火車站北門路完成行穿線與行人號誌設置。圖／台南市交通局提供

民眾發現台南火車站出現行穿線，但旁邊設有「行人請走地下道違者依法取締」警告牌，質疑「台南的交通真神奇，行人不能走還畫斑馬線釣魚執法？ 」交通局釋疑了。

交通局表示，台南車站原規畫的行人動線，必須透過地下道及電梯通行，因前往地下道的電梯日前因風災豪雨受損，短期內無法修復，造成身障人士及攜帶大型行李旅客通行不便。市府會勘後決定，由交通局緊急規劃在站前北門路南側設置平面行人穿越設施，作為替代方案。

交通局指出，已完成行人穿越線及號誌設置，並同步調整圓環號誌管控方式，讓行人可安全穿越北門路。

交通局長王銘德表示，電梯因風災故障，短期難以修復，對行動不便者造成極大困擾。交通局因此緊急規劃並完成平面穿越設施，並確保行人號誌綠燈時可不受車流干擾。

王銘德提醒，行人使用行穿線通行時務必遵守號誌，耐心等候綠燈再通行，以確保安全。

台南火車站北門路完成行穿線與行人號誌設置。圖／台南市交通局提供
台南火車站北門路完成行穿線與行人號誌設置。圖／台南市交通局提供

相關新聞

台南火車站前原禁止穿越…卻出現「斑馬線」 交通局釋疑了

民眾發現台南火車站出現行穿線，但旁邊設有「行人請走地下道違者依法取締」警告牌，質疑「台南的交通真神奇，行人不能走還畫斑馬...

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

丹娜絲颱風導致嘉義縣畜牧業損失慘重，畜牧災損高達1.6億元，台糖農場1萬頭豬被活活淹死，中元節將至，嘉義縣政府家畜疾病防...

雲林縣府結合4大產品亮點 開設第1家「未來超市」

雲林縣府文觀處為擴大行銷雲林優質農產、品牌文創，結合79名文創青農、80家在地品牌，透過科技數位雲端購物系統，打造第1家...

公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

愛老人閃亮明星棒球公益大賽邁入第7年，本月20日將在雲林斗六棒球場開打，每張票200元，因不景象今年賣得不理想，藝人許效...

嘉義縣2座特色遊戲場將啟用 打造溜滑梯、鞦韆遊戲設施

嘉義縣斥資2751萬元翻修縣立棒球場及縣立體育館旁2座「特色遊戲場」，打造溜滑梯、鞦韆及彈跳床等遊戲設施，還有體健設施滿...

每年限量秒殺 台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣

台南市政府觀光旅遊局今天公告「七股七寶宴9月9日限量開賣」，130桌再加碼送500元在地漁產。

