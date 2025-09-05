雲林高鐵沿線稻田轉作雜糧 節水減緩地層下陷

農業部農糧署於民國112年，結合交通部推動提供獎勵雲林高鐵沿線特區稻田轉作雜糧，輔導農民續種植甜玉米、毛豆等旱作，比用水量大的稻田不但有效節水，還減緩地層下陷。

農糧署為因應稻米消費量下降及自有雜糧不足，於民國111年起推動「綠色環境給付計畫」，透過獎勵稻田轉作減少稻作面積。

農糧署今天發布新聞稿，112年結合交通部提供節水獎勵推動「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施」，引導稻農轉型種植雜糧旱作，兼顧發展地方特色產業、減緩地層下陷及維護高鐵行車安全等多重政策目標。

農糧署表示，113年以雲林高鐵沿線地層下陷嚴重區域為推動據點，試行「高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫」，透過輔導具備農業經營管理及產銷拓展能力的在地經營主體，與農民契作契銷，提高轉作誘因。

農糧署統計，去年推動雲林高鐵沿線稻田轉作雜糧面積34公頃，今年配合「糧食產業全面升級計畫」，同步提高營運主體獎勵金，鼓勵更多農民與營運主體契作，面積成長至近100公頃，種植的雜糧有甜玉米、毛豆等。

農糧署表示，雜糧旱作種植較水稻平均每年每公頃可節水約4856公噸，推估示範區節水量逾48萬公噸，相當於190座標準游泳池用水量，並減少碳排放量約167.4公噸CO₂e，有效降低農業灌溉的地下水抽用，有助於緩解地層下陷問題。

農糧署表示，雜糧旱作示範區不僅強化雜糧在地生產與品質，也逐步建立穩健的產銷模式，雲林縣元長鄉雜糧產銷班第29班透過契作制度，與台中市大人物農產運銷合作社及無印良品、全家便利商店等建立長期合作關係，串聯農民與銷售通路，讓優質國產雜糧從採收、加工到上市被大眾看見，建立穩健國產雜糧產業鏈。

另外，鮮綠農業科技公司致力於提升國產甜玉米品質，建置完善產品溯源機制及食品安全制度，發展自主品牌，除拓展電子商務與量販管道外，也開發玉米加工產品，合作通路涵蓋家樂福、全聯、好市多、新東陽及王品等知名企業，今年首度於高鐵特區沿線參與示範區種植甜玉米30公頃。