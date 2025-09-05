嘉義縣2座特色遊戲場將啟用 打造溜滑梯、鞦韆遊戲設施

嘉義縣斥資2751萬元翻修縣立棒球場及縣立體育館旁2座「特色遊戲場」，打造溜滑梯、鞦韆及彈跳床等遊戲設施，還有體健設施滿足全年齡需求，工程目前已竣工，縣長翁章梁今視察遊戲及體健設施，預計9月底前完成驗收就可開放民眾使用。

教育處表示，體育館旁遊戲場規畫遊戲山丘、滑梯、鞦韆、彈跳床、長型座椅、洗腳台並完善照明設備，環境安全且舒適，安全地墊採用鮮豔色塊，搭配跳格子遊戲，增添互動趣味，打造親子同樂亮點，另也設有體健設施，提供民眾及有復健需求者使用。

教育處也說，棒球場旁特色遊戲場設置遊戲山丘、綜合滑梯、沙坑、鞦韆、彈跳床及長型座椅等多元遊戲設施，整體設計兼具樂趣與安全性，另外安全地墊有棒球場意象，也有象徵棒球賽9名打者的9支球棒環繞遊戲山丘，打造兒童豐富遊戲環境。