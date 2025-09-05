台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

丹娜絲颱風導致嘉義縣畜牧業損失慘重，畜牧災損高達1.6億元，台糖農場1萬頭豬被活活淹死，中元節將至，嘉義縣政府家畜疾病防治所今天舉辦祭拜儀式，在「獸魂碑」前超度動物亡靈，台糖公司董事長吳明昌首度現身祭拜儀式，焚香祭拜動物亡靈。

家畜疾病防治所長林珮如說，1962年設立「獸魂碑」，每年中元節依循傳統祭祀，有別於一般家戶中元祭拜供品，家畜所準備專屬動物的供品，包括飼料、寵物玩具、罐頭，今年特別準備許多豬飼料，每月農曆初2與16日也固定祭祀，將供品捐贈給慈善團體。

林珮如也說，台糖農場受丹娜絲颱風及淹水影響，積水遲遲未退，淹水高度沒過豬隻，豬只能在水裡游泳，沒體力的就會溺死，台糖公司趕忙救豬，但仍有約1萬頭豬被活活淹死，耗時3周才完成清運，過程非常艱辛努力，今年特別準備很多豬飼料祭拜。

嘉義縣政府今天舉行中元普渡祭拜，縣長翁章梁率一級主管在縣府大門口設香案祈福，祈求縣政順利、民生平安，隨後前往嘉義縣家畜疾病防治所「獸魂碑」祭拜典禮，與畜牧產業代表共同祭祀，盼動物生靈得以安息，也祈求畜牧產業及防疫工作順遂平安。