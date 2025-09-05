台南牛肉湯貨源短缺 林俊憲籲建立國產肉牛市場

台南牛肉湯知名度高，但民進黨籍立委林俊憲今天表示，國內牛肉供不應求，台南牛肉湯面臨肉源短缺困境，農業部應正視問題，建立國產肉牛市場。

林俊憲今天召開記者會指出，台南牛肉湯特色是「溫體牛」，每天清晨從台南善化、雲林虎尾屠宰新鮮直送，但近期肉牛數量減少，牛肉湯店也越開越多，市場供不應求，肉牛價格節節攀升，業界擔憂恐出現一波牛肉湯店關店潮。

林俊憲表示，國內肉牛市場雖僅占全國牛肉需求5%，但這5%肉源高度仰賴酪農業者售出的乳公牛及低產乳牛，一旦酪農業稍有風吹草動，依附其下肉牛產業隨即受影響，牽一髮動全身。

林俊憲說，近幾年美國低價乳競爭，國產乳品需求不如以往，農業部推動酪農業轉型，近2年淘汰逾7000隻低產乳牛，卻也連帶影響肉牛供給量，導致下游牛肉湯業者苦無貨源。

林俊憲表示，農業部統計，民國109年全國牛隻屠檢量3萬7933隻，113年上升至4萬1673隻，5年間增幅9%、增加近4000隻屠宰量，顯見肉牛市場需求持續上升。但今年1月至7月屠檢量2萬2480隻，較去年同期減少1600隻，難怪牛肉湯業者反映貨源短缺。

林俊憲說，國內肉牛市場長期仰仗酪農業，卻遲未扶植國產肉牛市場；他建議短期內引進活體牛隻，以回應產業界需求，防檢署應協助業者設置隔離檢疫場站，確保運輸途中防疫措施完備，也在不危及國內畜牧業情形下，輔導業者進口肉牛。

林俊憲更呼籲農業部應建立國產肉牛市場，透過人工授精鼓勵業界投入育種，補助業者引進種牛，例如目前已成功育種逾100隻的「源興牛」、日本和牛和乳牛雜交的「F1牛」，未來都可逐步量產投入肉牛市場，就不須再依靠酪農業及進口肉牛。