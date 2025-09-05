快訊

每年限量秒殺 台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股七寶宴美蓮吸引大批民眾登記參與。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴美蓮吸引大批民眾登記參與。圖／台南市政府提供

台南市政府觀光旅遊局今天公告「七股七寶宴9月9日限量開賣」，130桌再加碼送500元在地漁產。

該局與七股區公所合辦的「台南七股海鮮節」壓軸活動七股七寶宴，28日中午12點在七股鹽山登場。9日上午9點開放網路及ibon機台報名，每人限訂1桌，優惠價每桌只要6500元，不接受現場報名或電話報名。

市長黃偉哲表示，七股七寶宴是台灣每年最受矚目的海鮮饗宴，往年總是開賣即秒殺完售，充分展現民眾對總鋪師手藝及豐富食材的高度肯定。今年活動更特別加碼，每桌贈送價值500元的在地新鮮漁產，包含台灣鯛魚片、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸、文蛤等豐富海味。

他說，風災後為了給七股在地漁民更多支持、推廣在地優質產品，每桌也會有額外提供來自在地青漁品牌「冠騰的魚」及「股份魚鄉」商品，不只要讓參與民眾現場吃得滿足，還能將鮮味帶回家，延續七股的美味。

觀光旅遊局林國華局長表示，今年七寶宴再攜手在地知名總鋪師陳振東，以七股七寶（包括虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣）為料理主角，桌餐共12道菜(含甜點及6瓶飲料)，將呈現最道地的海鮮滋味與濃厚人情味，誠意十足、份量滿滿。除參與七寶宴也邀請大家走訪七股、將軍、北門等濱海地區，支持風災後努力重建的在地店家。

七股區公所表示，感謝七股鹽山提供場地，園區內還有鹽雕藝術展，台鹽七股鹽山門市推出多項專屬優惠，包括限定商品買二送一，面膜、牙膏買一送一，另有滿額贈送專屬活動市集券及水樂園券贈完為止。

觀光旅遊局表示，當天11時開放報到，民眾出示紙本票券進場。七股鹽山會場提供停車服務，參加民眾開車至鹽山停車場門口時，請依指示方向行駛並與停車管制人員說明要參加七寶宴，即可免費進入停車場。更多活動詳情請至「七股七寶宴」報名網站查詢。

台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣，會場所在七股鹽山也有多項設施供參觀。圖／台南市政府提供
台南七股七寶宴公告9月9日限量網路開賣，會場所在七股鹽山也有多項設施供參觀。圖／台南市政府提供

