雲林未來超市開張　從「選物」看見生活未來

雲林縣政府文化觀光處主辦「雲林未來超市」今天開展展出4主題，集結79個品牌進駐，首度導入全新上線雲端購物系統，打造虛實整合便利選物體驗，呈現雲林面向未來生活提案。

文觀處辦理雲林未來超市特展暨「YCDC文創市集」宣傳記者會，雲林縣副縣長謝淑亞與文觀處長陳璧君等出席。

陳璧君表示，雲林未來超市結合科技數位趨勢，是用選物連結地方與生活的提案，希望雲林優質產品可讓大家線上下單，實現產地直送餐桌，從雲林創意設計中心平台（YCDC）或斗六及虎尾實體店都可直接購買雲林最優質在地品牌。

陳璧君說，雲林未來超市主題包括「雲．好．味－智慧上架」呈現從友善耕作到風味加工多元飲食提案；「雲．創．意－設計上架」透過設計手法轉譯文化記憶、工藝傳統與地方風景；「雲．好．青－行動上架」聚焦青年品牌與青農創業，展現返鄉與創新行動力；「雲．經．典－榮耀上架」精選雲林代表性產業成果與得獎作品。

配合新特展開幕，13日、14日在YCDC虎尾館辦理「YCDC文創市集」，集結近80攤雲林各地文化創意選品、美食料理、特色餐和手作課程等，還有音樂人演出，音樂與市集相互呼應，共創週末生活新感受。