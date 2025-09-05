台南安定、官田農會產銷班獲「全國10優良農業產銷班」

農業部公布今年「全國優良農業產銷班」10班名單，其中台南市安定區雜糧產銷班第7班、官田區果樹產銷班第6班從1千多個產銷班中脫穎而出獲選。市長黃偉哲今天得知指示農業局代表張貼紅榜表揚，鼓勵台南基層農業組織持續精進。

安定區農會總幹事黃彥銘表示，安定區雜糧產銷班第7班農會輔導成立僅6年，目前班員20人、種植面積12公頃，主要生產胡麻及硬質玉米。班長李昆桓帶領全班秉持「品質第一、誠信經營、合作共榮」精神，持續精進生產技術與安全管理，贏得市場信賴。獲得肯定不僅是對過去努力的最佳回饋，也提醒產銷班未來要更加努力，致力提升班員生活品質，並推動農業永續發展。目前除推出胡麻麵產品也積極研發創新胡麻飲品，期望為在地農產創造更多元價值。

官田區農會總幹事林定億指出，官田區果樹產銷班第6班90年成立，以栽種酪梨為主要經營方向，素有「官田酪梨王」美譽的班長陳永義領軍，從創立初期26人、面積12公頃，發展至今已有76位班員、耕作面積達23公頃。班內施行嚴謹制度與持續教育訓練，並鼓勵參與全國酪梨評鑑，成績優異。產銷班也積極進行異地交流學習，由農會帶隊前往北農果菜市場，實地研習酪梨分級包裝及拍賣流程，將所學帶回推動班內改進，展現官田農業在酪梨領域的專業實力與高度競爭力。