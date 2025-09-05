快訊

台南將軍吼明後天登場 首放「彩色千輪」盼走出災後困境

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夏季音樂節–將軍吼明後兩天在台南將軍漁港熱情開唱。圖／台南市觀旅局提供

台南夏季音樂節將軍吼明晚起連續兩天在台南將軍漁港熱情開唱，進入第14年以「鯤鯓開吼、將軍燃炸」為主題，迎來超強卡司及首次的「16吋煙火彈」，以希望之光點亮將軍漁港。

市長黃偉哲強調，今年將軍吼雖因風災延期，市府努力重建災區的同時，也盡力振興觀光，因此除了音樂之外，將軍吼兩日都將帶來6分多鐘的精彩煙火秀，其中7日晚上將首次施放16吋的煙火彈「彩色千輪」，燦爛的煙火點亮將軍漁港的夜空，象徵台南將走出困境、觀光產業也會繼續蓬勃發展，請大家拭目以待。

今年將軍吼卡司有本屆金曲獎最佳台語女歌手、台南之光李竺芯，為台南帶來充滿溫暖與力量的歌聲，同場加映的還有流行音樂天王畢書盡、金曲搖滾樂團TRASH、麋先生、人氣搖滾美秀集團、偶像男團「Ozone」、金曲入圍新星陳泳希、小男孩樂團、灣島皇后、P!SCO、創作歌手柯泯薰、張哲偉及原民美聲布拉優揚・久拉巴斯，共13組實力與人氣兼具的藝人齊聚開唱，希望藉由音樂凝聚熱情與希望，帶給民眾最難忘的港都體驗。

黃偉哲推薦，將軍、七股、北門一帶美食遠近馳名，從新鮮海鮮、在地小吃到米其林指南推薦餐廳應有盡有。將軍漁港交通便利，遊客白天可暢遊周邊景點，包括七股鹽山「一見雙雕藝術季」展覽，晚上聽音樂、看煙火、享美食，是體驗「白天旅遊＋夜晚音樂」的最佳行程。

觀光旅遊局表示，為便利各地遊客參與，可樂旅遊、KLOOK、ibon售票系統、iRent、馬沙溝觀光休閒協會等業者推出將軍吼專屬套裝遊程、自由行、在地小旅行及交通接駁等服務，凡是購買上述遊程的民眾，即可獲得限量提供的活動專屬VIP搖滾區入場券。此外，還有25家台南在地旅宿業者提供住房專案，民眾入住時憑將軍吼電子文宣即可享優惠好康。

觀旅局提醒，活動兩天將軍漁港聯外道路將實施交通管制，鼓勵民眾可多利用大眾運輸工具前往，亦可預約活動合作的台灣大車隊接駁服務（電話06-2450496)；LINE TV、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、MOD三立綜合台、三立國際台、黃偉哲臉書、台南夏日音樂節臉書等平台同步直播。

