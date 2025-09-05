監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

總統府前「介壽路」1996年更名「凱達格蘭大道」，象徵政府對原住民族文化尊重與轉型正義重視，但部分縣市鄉鎮與道路名稱，至今仍留「番」、「熟番」、「蠻」等字。監委鴻義章申請調查。對此，嘉縣番路鄉長蕭博勝指監委「沒事找事」，社會族群多元包容；阿里山鄉鄒族鄉長高瑞芳也說，族人對地名習慣也沒感覺，也未反應有歧視，對監委調查，感到錯愕。

監察院指出，這些詞彙帶有歧視色彩，可能影響原住民族的認同與文化尊嚴。嘉義縣被點名，除阿里山鄉有鄒族原住民聚居，還有以「番」字命名的番路鄉，引發外界關注。番路鄉長蕭博勝直言，監委「沒事找事」，社會已走向多元包容，番路鄉與隔壁鄰居阿里山鄉鄒族互動融洽，鄉內還有八八風災後遷居鄉內的鄒族「逐鹿社區」，居民從未因地名感到歧視。「番路」地名有其歷史脈絡，過去是阿里山鄒族族人往返諸羅城重要道路，地方早已接受並延續此名稱。

蕭博勝質疑，若僅因為名稱含有「番」字便要改動，那麼是否連日常台語如「番麥」（玉米）等，以及形容詞「三番兩次」都必須檢討？他認為，監委此舉反而挑起不必要族群爭議，若真要改鄉名，牽涉層面廣大，鄉民不會同意。

同樣被關注的阿里山鄉，鄉長高瑞芳對監委調查錯愕。他指出，他接獲鄉民為番路鄉名稱表達不滿或投訴，鄒族人習慣現行名稱，並未感受到歧視，阿里山出身監委浦忠成也未曾為此調查。高瑞芳認為，監察院關切雖出於善意，但若未經地方討論，反而可能造成社會誤解與分化，阿里山鄉重視族群共融；地方人士指出，監委調查引發熱議，凸顯推動轉型正義與尊重多元文化，應兼顧地方歷史脈絡與居民情感，是需要持續討論課題。