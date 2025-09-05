紅線違停釀騎士死亡 台南市公布為高風險駕駛吊照3年

台南市交通局今公布第12批高風險駕駛事件，其中一起為吳姓男子違停紅線釀成死亡事故。吳男當時將車輛停放在禁止臨時停車處，導致大貨車與同向直行機車發生碰撞，機車騎士送醫後仍不治。

交通局今公布的14案，違規地點遍及麻豆、佳里、善化各2件，其餘分布於山上、新市、下營、後壁、東山、仁德、東區及國道1號等地。肇事駕駛皆因違反交通安全規則釀禍，駕照遭吊銷並禁考3年。

其中吳姓駕駛人將汽車違停在禁止臨時停車處所（紅線區），導致一輛大貨車與一輛同向直行的機車發生碰撞，致機車駕駛人送醫傷重不治，吳姓駕駛人紅線違停的行為，也列為高風險駕駛行為。

交通局強調，高風險駕駛不僅限於肇事主要責任人，凡明顯違規導致死亡事故者，均納入公告。此次紅線違停案例，即凸顯違規潛在致命風險。

台南市自2023年8月起施行「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」，針對違反道路交通管理處罰條例致人重傷或死亡、或其他社會矚目案件，在裁決處分完成後，將去識別化資訊公布於交通局網站專區。