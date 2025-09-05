聽新聞
連接新總圖 台南三館自行車道完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
位在永康區康橋大道的台南市圖總館，成為新興自行車騎乘熱點。記者吳淑玲／攝影
位在永康區康橋大道的台南市圖總館，成為新興自行車騎乘熱點。記者吳淑玲／攝影

台南市有44條自行車路線，但人口最多的永康區卻缺乏規畫，交通局新推出「三館自行車道」，將原有「雙館自行車道」從台灣歷史博物館及奇美博物館，再延伸串聯至永康市圖總館，建構全長58公里的環狀路網，並銜接山海圳綠道、二仁溪水岸，進一步連結全國自行車環島系統。

市議員朱正軒肯定三館自行車道的串聯成型，但提醒不能只是「紙上圈路線」，尤其沿線的中華路、中華東路一至三段，車流量大，自行車與汽機車混行風險高，市府必須設置更明確的標誌標線、路口安全號誌與穿越指示，避免這條文化觀光路線淪為「高風險路段」。

交通局長王銘德表示，雙館自行車道自台灣歷史博物館起，沿山海圳綠道可抵九份子重劃區，再往南至安平歷史文化園區，途經安平舊部落與黃金海岸，再循黃金海岸自行車道上溯二仁溪到達奇美博物館，全長約40公里。該路線兼具歷史人文與自然景觀，亦能銜接九份子生態池小徑，通往鹽水溪堤頂自行車道，是最具代表性的自行車路線。

三館自行車道在既有基礎上延伸，自台灣歷史博物館途經慶和路一段、長和路一段、永安路、仁愛街、中正南路、正南三路與康橋大道；再由市圖總館通往奇美博物館，行經康橋大道、東橋八街、東橋一路、中山南路、中華路、中華東路一段至三段、大同路二段至三段及文賢路一段，構成完整的環狀系統。交通局指，沿線自行車導引牌面已完成設置。

