嘉義縣監視器裝民宅 管理、維修難

嘉南地區不少監視器因丹娜絲颱風受損，嘉義縣損壞2945支，陸續修復2435支監視器，仍故障510支，警局要求廠商本月底前恢復網路並盡速修復，台南市受損主機207組、1297支鏡頭，已全部修復；嘉縣有公所反映早期監視器主機經協調獲村民同意裝在民宅，有屋主不願繳電費而拔插頭導致沒畫面，還有許多損壞因維修經費龐大，盼回歸警政系統。

嘉義縣警察局表示，警察局監視錄影系統鏡頭損壞共5193支，今年錄影監視系統維修經費1197萬元，陸續修復至今仍有故障510支，但妥善率已提升至90.17%，月底前將恢復網路並盡速修復；另嘉義縣電子圍籬裝設3組，其中2組受損送修中。

水上鄉長林緗亭指出，前鄉長曾獲中央補助1千萬元大量裝設監視器及滅火器，有的設於民宅前，主機多放在住家並由私人供電，部分住戶不願負擔電費而拔除插頭，調閱監視器時常無畫面，當年採購設備與警政系統不相容，廠商後續倒閉，造成維修及經費困難，盼縣府統一規畫及編列維護經費。

太保市長鄭淑分則表示，編列360萬元修繕費予監視器與廣播設備，卻僅獲通過180萬元，仍先發包維修，並持續向代表會爭取。

嘉義縣警察局表示，監視器建置案依警政署提供規格採購及設置，公所現有監視器與嘉義縣警察局監視器調閱平台有機型相容性、安全性及網路介接等問題，公所若有設監視器需求，可提供建議設置地點，由分局現地會勘評估，納入警察局錄影監視系統建置案辦理。

台南市警察局受損監視器大多為機組、鏡頭進水及纜線遭強風吹斷受損，沿海學甲、佳里分局，加上新營、麻豆分局等溪北地區占約7成5為主，已全數修復。