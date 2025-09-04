信仰與修復的跨國對話 法國修復師親手裝裱北港朝天宮媽祖大符

法國巴黎的書畫修復師Anaïs Diez8月來台，在雲林北港朝天宮展開為期兩個月的紙質文物修復技術交流，廟方表示，Anaïs Diez將完成一幅北港朝天宮天上聖母大符的卷軸裝裱，未來將北港媽祖信仰帶回法國分享。

Anaïs Diez是法國具有執照的碩士級文物修復師，現為法國巴黎裝飾藝術博物館（Paris Musée des Arts Décoratifs）的紙質文物修復師，她曾和朝天宮文化中心的林煥盛教授共事，經其牽線來台交流。

Anaïs Diez此行希望在法國目前的修復技術基礎上，嘗試融入東方知識與技術的結合，進一步了解天后昭應錄、陳玉峰21幅法會掛軸背後的修復經驗，帶回法國，提供法國紙質文物修復技術更多想像與可能性。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天到文物修復中心與Anaïs Diez分享朝天宮致力文物修復的初衷，「所有的文物在廟中都是活的」，Anaïs Diez表示，國外的文物修復中心多數由國家支持，難以想像北港朝天宮獨自建立，並陸續完成多件文物修復。

Anaïs Diez來台交流期間，北港朝天宮安排中元法會的掛畫活動讓她參與，讓她在掛畫的過程中，理解台灣廟宇投入文物修復的初衷與目的，除了修復文物本身，更是希望傳承文化與信仰。