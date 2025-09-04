快訊

中信金控捐1700萬助台南災區 黃偉哲：優先協助房屋車輛損失慰助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）、社會局副局長葉誌明（右一）與中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝（左一）、總經理高麗雪（左二）。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右二）、社會局副局長葉誌明（右一）與中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝（左一）、總經理高麗雪（左二）。圖／台南市政府提供

為協助台南市加速丹娜絲風災後復原，中國信託金融控股公司捐贈台南市政府1700萬元，由市長黃偉哲代表市府受贈，並頒發感謝狀予總經理高麗雪，感謝該公司慷慨捐輸。

黃偉哲表示，丹娜絲風災及其後0728、0802水災造成台南許多地區受災，市府第一時間即全力動員各項人力與資源投入救災，歷經近兩個月努力，目前屋損慰助金核撥率已逾九成，發出金額也超過10億元。本次中國信託捐贈經費充實市府社會急難救助基金，對於災民生活慰助及災後重建發揮莫大貢獻，令人非常感動。

黃偉哲強調，本次捐款將優先用於發放房屋與車輛損失慰助金，並協助低收入戶、獨居長者與身心障礙者進行房屋修繕，市府將審慎規畫資源運用，讓受災市民獲得即時實質的幫助，盡快恢復安定生活。

中信金控總經理高麗雪表示，中國信託長久以來與台南市均保持密切合作，在台南推動公益興學，以及與台江國家公園合作生物多樣性專案等。此次看到天災影響民眾生活，希望透過中信的捐輸帶來協助，未來也將持續支持台南，與市府合作讓台南更好、台灣更好。

社會局表示，為確保捐款運用透明公開，已定期揭露捐款收支及運用情形，提供社會大眾查閱與監督。依據公益勸募條例相關規定，捐款名冊將按月公告於社會局官方網站，丹娜絲颱風勸募活動辦理情形，將於今年度終了後2個月內函報衛生福利部備查。

丹娜絲颱風災害捐款網址連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614 (請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」)，南市府社會局持續邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，協助早日恢復正常生活。

中國信託金融控股公司於捐贈1700萬元給台南市政府，由市長黃偉哲代表市府受贈並頒發感謝狀給總經理高麗雪。圖／台南市政府提供
中國信託金融控股公司於捐贈1700萬元給台南市政府，由市長黃偉哲代表市府受贈並頒發感謝狀給總經理高麗雪。圖／台南市政府提供

