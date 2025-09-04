台南風神廟恐危古蹟開發爭議 管委會：地主撤案、不會蓋大樓

台南市風神廟後方土地開發爭議，近日引發地方信眾與社會關注。風神廟管理委員會今在官方臉書貼文說明，強調已與地主達成共識，後方1417地號土地不會興建大樓，也不會進行地基開挖，相關建案已正式撤案，目前土地已由地主轉售，未來不會再有新建大樓疑慮，呼籲信眾安心。

台南中西區市定古蹟風神廟，是全台少見主祀風神的廟宇，廟前接官亭與牌樓構成完整歷史風貌。因廟後方私人土地原規畫興建5層樓大樓，引發民間團體憂心影響結構安全與天際線景觀，文化局雖已與地主協商，由原5層樓降為3層樓，基礎開挖深度縮減至約1.5公尺，以降低對古蹟結構的影響，並要求提出安全評估與施工監測計，但仍有團體表達憂心。

管委會今在官方臉書發文表示，這不僅是對信仰傳承的保障，也是守護地方安定的承諾。外界若再散播不實謠言，恐造成誤解與不必要的擔憂，呼籲停止以訛傳訛。

對於「搶救風神廟聯盟」的行動，管委會特別澄清，雙方並無隸屬或直接關係，其立場與發言不代表管委會。

管委會感謝廣大信眾、鄉親及媒體的關心，承諾後續規畫與改善都將秉持公開透明原則，並會第一時間透過官方臉書公布最新訊息，請各界以官方資訊為準，共同守護這片土地與信仰文化。

風神廟官方臉書貼出公告，後方土地爭議圓滿落幕的消息傳出後，信眾與在地團體紛紛留言表達喜悅與祝福。有人直呼「恭喜圓滿，隨順地主發心」、「水啦！圓滿了！」，也有信眾感念「風神有靈，護佑萬民」，並以「總算圓滿了」、「恭喜圓滿！」。

台南文化守護行動聯盟表示，風神廟恐危及廟體的文化資產危機，終於暫時解除，「是很棒的消息」。鹽水後寮永慶宮獅陣文化、台南府城虎安堂等也留言表達祝賀。

全文如下： 全臺風神廟管理委員會協調說明 近期社會大眾關注風神廟後方土地的議題，在此向大家說明並報平安。本會在多次溝通後，已與地主達成共識：不會興建大樓，也不會進行地基開挖，並已完成撤案。目前，後方 1417 地已由原地主轉售，土地權屬正在辦理中，未來不會再有新建大樓的疑慮，請大家安心。這不僅是對信仰傳承的保障，更是守護地方安定與眾人安心的承諾。 同時，也要誠懇呼籲外界，請停止散播不實謠言，以免造成誤解與不必要的擔憂。風神廟管理委員會一直秉持依法、公正的原則處理廟務，凡事以不傷害各方權益為前提，並會持續以和平理性的態度推動後續工作。 至於「搶救風神廟聯盟」，本會在此澄清，我們與該聯盟並無隸屬或直接關係，其立場與發言亦不代表本會。 最後，衷心感謝廣大信眾、鄉親朋友，以及新聞媒體的支持與關心。風神廟管理委員會將會一如既往，與大家共同守護這片土地與信仰，讓文化能夠長遠綿延、代代傳承。 後續的規劃與改善動向，本會將持續秉持公開透明的原則，並於第一時間在風神廟官方臉書向社會大眾更新，請大家以官方訊息為準。