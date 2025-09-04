台南今年首標重劃區抵費地 九份子完售、商60賣出高價

台南市地政局今天辦理今年首次市地重劃抵費地標售開標，共13標13筆土地，標售總底價約17.74億餘元，共有26標封參與投標，標出 10標10筆土地，分別由6家公司及4組自然人得標，標售總金額約13.02億元，平均溢價率約17.63％。 其中最熱門的九份子有2標吸引6標封投標，全數標出；商60賣出高價，1坪最高約82萬，溢價率最高。

此次標售麻豆工業區、九份子重劃區及北安商業區（商60 ），地政局長陳淑美表示，麻豆工業區位於國道一號麻豆交流道西側，為交通便捷的甲種、乙種工業用地，本次麻工段5標第2種乙種工業區土地吸引16標封投標，顯示興辦工業人殷切需求土地，脫標5筆，每平方公尺得標價單價介於2.97萬元至3.48萬元間，標出總價約2.32億餘元，整體溢價率為2.08%。

九份子重劃區鄰近安南區商圈及永華市政中心，周邊生活機能完整，聯外交通方便，此次國安段2標土地共吸引6標封投標，全數標出，每平方公尺得標價單價介於 10.8萬元至16.3萬元間，標出總價約4.83億餘元，整體溢價率為20.82%。

北安商業區位於安南區的蛋黃區，全區為可建築商業土地，不僅能吸引更多商業投資，同時活絡周邊住宅機能， 6標商業區土地共4標封投標，脫標3筆，每平方公尺得標單價介於16萬元至24.86萬元間，標出總價約5.86億餘元，整體溢價率為22.35 %。

地政局分析，此次議價率較高的九份子重劃區土地因各項建設到位，重劃區機能逐漸成熟，因此全數賣出；北安商業區土地因得標人有合併使用需求出價較高，因此1平方公尺最高單價逼近25萬元。

地政局表示，本次標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，未來各開發區倘有盈餘將撥充該區公共建設管理維護與使用，以提升市民生活品質。本次標售區位優越，受到各界紛紛的詢問與關注，期許得標者未來能善用土地資源，並帶動台南都市發展與經濟成長。