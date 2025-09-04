台南積極招商投資 四大工業區進駐率近100%

台南市積極招商投資，市府主管樹谷園區、永康科技工業區、新吉工業區、柳科等四大工業區進駐率近100%，且加速推動七股科工區及柳科三期等園區開發，提供廠商多元選擇。

南市府經濟發展局今天指出，推動穩定投資環境，提供完善水電、人才及政策誘因，是讓台南成為企業信賴投資熱區關鍵。台南位居大南方新矽谷核心，在南科、沙崙雙引擎基礎上，吸引荏原精密、創浦、艾司摩爾、超微、美光等國際大廠相繼選擇落腳台南。

經發局表示，台南市長黃偉哲上任後，展現城市強勁投資吸引力，迄今已落實122件重大投資，累積金額約新台幣2187億元。

經發局強調，台南在產業升級和永續轉型關鍵時刻，未來將持續攜手中央推動「大南方新矽谷方案」，吸引關鍵技術企業落腳台南，形成完整產業聚落，拓展國際市場及經濟量能，市府也將提供「一條龍」招商服務，完善基礎建設與政策支援，打造穩定安全投資環境。

此外，經發局今天也舉辦「鏈結國際×創新台南」趨勢論壇，聚焦全球經貿局勢加速區域化、產業鏈持續重組背景，剖析產業因應策略、中央資源運用與國際市場拓展實務，掌握供應鏈轉移趨勢、精準評估投資布局，鏈結政策和產業資源，加速企業落地及擴張，提升國際競爭力。