三昧堂戲偶化身動物守護者 禁用獸夾宣導片驚艷亮相
嘉義縣山區常有捕獸夾及山豬吊造成野生動物受傷，嘉義縣家畜疾病防治所每年清除上百個捕獸夾，為提升保育觀念，今年攜手三昧堂團隊創作「偶愛嘉，不要夾」布袋戲宣導片，今在縣府舉辦首映會，戲偶化身動物守護者，呼籲禁用捕獸夾。
布袋戲宣導片「偶愛嘉，不要夾」由三昧堂團長嚴仁鴻編寫劇本，劇中主角公孫長歌可與動物交流溝通，當山上動物遭受非法捕捉，受困陷阱受傷時，由公孫長歌出現緊急救援，以創意方式將獸夾及山豬吊宣導帶入劇情，生動畫面傳遞愛護動物理念。
山友廖信蒼分享，山區9成以上犬隻因山豬吊造成肢體殘廢，近年與家畜所合作解救不少動物，但違法設置捕獸夾與山豬吊情形仍然嚴重，仍需大力宣導禁用，「偶愛嘉，不要夾」希望大家不要用捕獸夾傷害動物。
農業處表示，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸夾捕抓動物可開罰1萬5000元至7萬5000元，如造成動物死亡或重殘，最重處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。
農業處長許彰敏表示，民眾若使用山豬吊、捕獸夾等器具，不僅違法，還會危害到動物的生存空間，如發現山豬吊與捕獸夾，請遵循「拍照錄影」、「定位」與「撥打1959」通報3步驟，縣府將盡速派員前往處置，積極查辦依法嚴懲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言