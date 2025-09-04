三昧堂戲偶化身動物守護者 禁用獸夾宣導片驚艷亮相

嘉義縣山區常有捕獸夾及山豬吊造成野生動物受傷，嘉義縣家畜疾病防治所每年清除上百個捕獸夾，為提升保育觀念，今年攜手三昧堂團隊創作「偶愛嘉，不要夾」布袋戲宣導片，今在縣府舉辦首映會，戲偶化身動物守護者，呼籲禁用捕獸夾。

布袋戲宣導片「偶愛嘉，不要夾」由三昧堂團長嚴仁鴻編寫劇本，劇中主角公孫長歌可與動物交流溝通，當山上動物遭受非法捕捉，受困陷阱受傷時，由公孫長歌出現緊急救援，以創意方式將獸夾及山豬吊宣導帶入劇情，生動畫面傳遞愛護動物理念。

山友廖信蒼分享，山區9成以上犬隻因山豬吊造成肢體殘廢，近年與家畜所合作解救不少動物，但違法設置捕獸夾與山豬吊情形仍然嚴重，仍需大力宣導禁用，「偶愛嘉，不要夾」希望大家不要用捕獸夾傷害動物。

農業處表示，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸夾捕抓動物可開罰1萬5000元至7萬5000元，如造成動物死亡或重殘，最重處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。